Спасатели исключили угрозу населенным пунктам из-за лесных пожаров в Дагестане

Леса горят в Унцукульском и Тляратинском районах Дагестана. МЧС заверило, что угрозы населенным пунктам нет, в тушении огня принимают участие местные жители.

Два лесных пожара тушат спасатели в горных районах Дагестана. В 5,2 км от села Унцукуль, в труднодоступной горной местности, зафиксирован низовой пожар, охвативший 9 гектаров земель лесного фонда. В тушении задействованы 82 человека и 10 единиц техники от МЧС, Лесопожарного центра, а также местное население. Для тушения пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, сообщило сегодня управление МЧС России по Дагестану.В Тляратинском районе ландшафтный пожар, охватил 5 гектаров леса, расположенного в труднодоступной местности. Горят сухие пеньки и лесная подстилка. В тушении задействованы 73 человека и 12 единиц техники от МЧС, Лесопожарного центра, а также добровольцы из числа местного населения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Администрация Унцукульского района сообщила, что огонь подобрался к селам ближе - трава горит в 3-4 км от села Унцукуль и 1,5 км от села Гимры. Площадь возгорания составляет 9 гектаров – на землях лесного фонда. "Тушение осложняется труднодоступной местностью, отсутствием возможности подъезда специализированной техники. Подход к месту возгорания осложнен трудным рельефом, углы склонов достигают 80 градусов", - говорится в сообщении.

К 13.00 мск участники тушения пожара проложили о около 2 километров минерализованной полосы.

Пожар в Тляратинском районе подбирается к селам Никар и Сикар, написал в своем Telegram-канале вечером 30 августа директор Аварского музыкально-драматического театра Магомед Бисавалиев."Надеюсь, что спасут сёла и смогут локализовать пожары", - добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что пожар в лесу около села Инкучимахи начался в конце марта, местные жители пожаловались на бездействие властей. По их словам, пожар тушили сами сельчане, а представитель экстренных служб лишь просил у них фото и видео для отчета. К 9 апреля огонь удалось потушить.

