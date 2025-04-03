Жители Инкучимахи обвинили спасателей в бездействии при лесном пожаре

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Лесной пожар в Левашинском районе тушили сами сельчане, а представитель экстренных служб лишь просил у них фото и видео для отчета, утверждают местные жители в Telegram.

Как писал "Кавказский узел", близ села Инкучимахи в Левашинском районе с конца марта горит лес, местные жители жалуются на бездействие властей. Аналогичные жалобы поступают из других районов Дагестана, где происходят природные пожары.

Глава общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев 2 апреля опубликовал в своем Telegram-канале сообщения от жителей села Инкучимахи Левашинского района.

Местные жители стали писать активисту в связи с тем, что он распространил сообщение Комитета по лесному хозяйству Дагестана о лесном пожаре. "Уже третий день группировка из 80 человек - сотрудников лесничества, МЧС РД и местных жителей борется с огнем. В связи с невозможностью подъезда специализированной техники и отсутствием возможности доставки воды из-за труднодоступности местности ликвидировать пожар не удалось", - утверждается в сообщении ведомства, которое также пообещало "увеличить количество огнеборцев".

"Эта информация недостоверная, я сам из этого села. Мы, молодежь села, сами тушили огонь. Есть фотографии и видео, как мы там были. МЧС приехало в село, объяснительные взяли и просили фотографии и видео, как мы работали, мы им не дали", - говорится в сообщении, которое поступило Хадулаеву в связи с заявлением чиновников.

О том, что представители властей не тушили пожар, но просили материалы для отчета у сельчан, в комментариях к публикации Хадулаева написали не менее десяти пользователей мессенджера. "Хоть постыдились бы такой пост выставлять. Никого нет там из лесничества, вчера местные жители - 30-40 человек - тушили и делали, что могли, а лесничих и близко никого там не было", - написал Abdurakhmanov Magomedgadji.

"Вчера лично шли туда тушить своими силами, а конкретнее, лопатами, граблями, землей - в общем всем чем могли! Слышал, что работники МЧС пришли и просили фотографии (...) Лес все еще полыхает, и у МЧС есть возможность потушить и реально сказать, что это были они! Но на данный момент они только ветер подняли своей неправдой", - сообщил Мухаммад. "Сам из этого села, ни одного мчсника и пожарного не было", - подтвердил AMR ⁷⁷⁷.

"Сотрудники МЧС или лесничества приехали на четвертый день после пожаров и стояли в километре от пожара, в то время как жители тушили пожар своими силами. Подтверждаю как житель села и непосредственный участник пожаротушения", - написал Ярахмед.

"Мы не видели их там, в селе были три-четыре работника, но работали только наши сельчане и из соседних сел ребята", - утверждает Газиев Мух1аммад. "Ни одного мчсника вблизи даже не было там, мы все из села только тушили", - добавил Мурад.

"Пожар тушили мы, жители села Инкучи и ребята из соседних сел Буртани, Мусульте. А из МЧС там стоял один сотрудник в полутора километрах от пожара и просил фото с пожара. А мог бы и поучаствовать на месте хотя бы как специалист, советом бы помог. Вот и все участие МЧС в этом пожаре”, - возмущается юсуп.

"Ни одного человека от МЧС там не было. Хоть постыдились бы (...) Были местные жители и все неравнодушные с близлежащих сел”, - свидетельствует в коментариях Ума Магомедова.

Хадулаев опубликовал три коротких видео, полученные от сельчан. На кадрах десятки людей без специальной одежды работают с лопатами в лесу среди дыма. На все видео наложена надпись с названием села, датой (1 апреля) и пояснением, что "работали исключительно только сельчане", а "никакого МЧС не было”.

Правительство Дагестана в своем официальном Telegram-канале вечером 2 апреля также отчиталось, что "продолжаются работы по тушению пожара" близ Инкучимахи и что "распространение огня по одному из направлений уже остановлено".

"Угрозы населенным пунктам, населению и социально значимым объектам нет. С 06.00 утра 1 апреля к тушению приступило несколько десятков местных жителей, представители МЧС, лесной охраны (лесничества) и лесопожарного центра. Работы осложняются труднодоступностью местности, где возник очаг возгорания", - говорится в сообщении.

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