00:56, 5 сентября 2025

Власти Дагестана отчитались о ликвидации лесных пожаров в двух районах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Крупные лесные пожары в Унцукульском и Цумадинском районах Дагестана ликвидированы, в Тляратинском районе и Бежтинском участке огонь локализован. В Тляратинском районе тушить лес помогают жительницы села. 

Как писал "Кавказский узел", леса в Унцукульском и Тляратинском районах Дагестана горели с конца августа. В Унцукульском районе площадь возгорания выросла до 27 гектаров, жители села Гимры даже ночью участвовали в борьбе с огнем. 3 сентября ласти сообщили, что пожар в Унцукульском районе Дагестана локализован на площади 20 гектаров, но появились три новых очага, которые угрожают лесу. Всего на 3 сентября в тушении огня в лесах Унцукульского, Тляратинского и Цумадинского районов, а также Бежтинского участка участвовали 320 человек.

Крупные лесные пожары в Унцукульском и Цумадинском районах Дагестана удалось ликвидировать днем 4 сентября, сообщила пресс-служба правительства Дагестана. “В ликвидации указанных пожаров принимали участие более 160 человек, включая представителей Лесопожарного центра, МЧС, а также местное население”, - отмечается в сообщении.

К вечеру 4 сентября удалось локализовать ландшафтные пожары в Тляратинском районе и Бежтинском участке, начавшиеся 31 августа, сообщил в своем официальном Telegram-канале Даглесхоз. 

Пожар на территории Тляратинского района локализован на площади 19,1 га, пожар на Бежтинском участке -  на площади 7,2 га. “На 5 сентября запланированы работы по их ликвидации”, - говорится в сообщении ведомства. 

Даглесхоз поблагодарил волонтеров и добровольцев, которые участвовали в тушении пожаров. Особую благодарность ведомство выразило жительницам селения Сикар Тляратинского района - женщины “не только кормили и поили огнеборцев, но и по несколько километров носили воду в ранцевых огнетушителях”, отмечается в публикации. 

Из-за пожаров в Унцукульском и Тляратинском районах в Дагестане были введены ограничения на пребывание жителей в лесах и въезда в них на машинах до 5 сентября, отмечает “Сапа Кавказ”. 

Автор: "Кавказский узел"

