Лесной пожар в Унцукульском районе удалось локализовать

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лесной пожар в Унцукульском районе Дагестана локализован на площади 20 гектаров, но появились три новых очага, которые угрожают лесу. Всего в тушении огня в лесных массивах Унцукульского, Тляратинского и Цумадинского районов, а также Бежтинского участка принимают участие 320 человек.

Как писал "Кавказский узел", леса горят в Унцукульском и Тляратинском районах Дагестана. МЧС заверило, что угрозы населенным пунктам нет. В Унцукульском районе площадь возгорания выросла до 27 гектаров. Жители села Гимры даже ночью принимают участие в борьбе с огнем.

В Унцукульском районе огнем пройдено более 33 га, включая 20 га земель лесного фонда. За прошлые сутки площадь возгорания увеличилась на 2,5 га. Угрозы населенному пункту и объектам экономики нет. В тушении задействованы 18 единиц техники и более 100 человек, в том числе от МЧС России, лесопожарного центра и местного населения, сообщило сегодня правительство Дагестана, отчитавшись о визите в район премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Пожар локализован, это означает, что дальнейшее распространение огня прекращено, но само горение ещё не потушено. Опасность вызывали три новые точки возгорания, возникшие вблизи лиственной части леса. На эти локации сегодня были переброшены основные силы, говорится в Telegram-канале правительства Дагестана.

В работах по тушению лесных пожаров в четырех районах Дагестана участвует свыше 320 человек и порядка 60 единиц техники, которая может использоваться в горных районах. В Унцукульском районе введен региональный уровень реагирования, в Тляратинском, Цумадинском районах и на Бежтинском участке действуют муниципальные уровни реагирования, сообщил Центр управления регионом.

