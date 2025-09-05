×

16:47, 5 сентября 2025

Грузинская активистка Алби Кордзая в третий раз приговорена к аресту

Алби Кордзая. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/168891-albi-kordzaia-obviniaemoi-v-oskorblenii-tei-tsulukiani-naznacheno-10-sutok-administrativnogo-aresta/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонница евроинтеграции в Алби Кордзая приговорена к 12 суткам административного ареста, ее обвинили в сопротивлении полиции. 

Как писал "Кавказский узел", активистка была одной из 23 задержанных на акции 2 сентября. Кордзая рассказала о насилии со стороны полицейских.  "Полицейский схватил меня сзади и бросил в машину. Сначала меня избивали в здании, а затем меня, Татию Африамашвили, Шушану Мацаберидзе и Нене Габлаию отвезли в Ахалцихский СИЗО", - сообщила девушка.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии. 4 сентября они в 281-й раз перекрыли движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Сегодня Тбилисский городской суд арестовал Алби Кордзая на 12 суток. «С моим воспаленным желудком я, вероятно, скоро снова окажусь в больнице. Пойду паковать вещи», — написала Кордзая на своей странице в Facebook*.

Активистке были предъявлены обвинения в нарушении статей 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые подразумевают неповиновение сотруднику полиции и мелкое хулиганство, сообщил ресурс Sova.

Ранее суд признал Тамар Лорткипанидзе, Давида Гунашвили и Нику Кордзадзе, задержанных во время акции протеста 2 сентября, виновными и наложил на каждого активиста штраф в размере 5000 лари (приблизительно 1850 долларов США ).

Это уже третий арест Алби Кордзая. 8 июля ее приговорили к 5 суткам административного ареста по делу об оскорблении полицейского Бидзины Жамерашвили, свидетеля по делу 21-летнего Мате Девидзе, который был позднее осужден на 4,5 года тюрьмы по обвиненною в нанесении телесных повреждений трем силовикам.

4 июня Кордзая, привлеченная к административной ответственности за оскорбление председателя временной следственной комиссии парламента Теи Цулукиани, была арестована на 10 суток. По заявлению представителей МВД, 2 апреля активистка через громкоговоритель назвала Цулукиани «рабой России» и «предательницей страны», сообщало издание Interpressnews.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

