Волонтеры зафиксировали выбросы нефтепродуктов на Бугазской косе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Бугазской косе зафиксированы выбросы нефтепродуктов, сопровождающиеся сильным запахом, часть из них с сорбентом. Также у воды найдены тушки двух мертвых птиц, сообщили волонтеры штаба "Сети сито, лопата". В реабилитационный центр "Жемчужная" поступили 24 птицы, три из них погибли.

Как писал "Кавказский узел", после разлива нефти в акватории Новороссийска в реабилитационный центр в Витязево поступили восемь испачканных в нефтепродуктах птиц.

29 августа более тонны нефтепродуктов вылилось в море во время загрузки турецкого танкера в терминале "КТК", в порту Новороссийска введен локальный режим ЧС. Росприроднадзор сообщил, что в море попало около 30 кубометров нефти, разлив оперативно локализован. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что разлив нефти у побережья Новороссийска ликвидирован, режим локальной чрезвычайной ситуации снят.

О новых выбросах нефтепродуктов на Бугазской косе сообщили волонтеры штаба "Сети, сито, лопата", которые занимались здесь очисткой берега от мазута.

"Вот эта вот кайма - это все нефтепродукты, - говорит волонтер на видео, показывая вдоль берега. - Мы сейчас находимся на рыбхозе", - добавляет она.

На видео волонтер берет пальцами один из выбросов, на пальцах остается маслянистая жижа. По ее словам, выбросы сопровождаются сильным запахом.

"Промониторили косу до 6 км в сторону Веселовки. Часть выброса без запаха и предположительно уже с сорбентом, начиная с примерно с одного км от рыбхоза. До этого вплоть до отеля Аурум (Благовещенская) - полоса чистого нефтепродукта с выраженным запахом", - сообщила она в другом видео. По ее словам, волонтеры связались с "Кубань-спас", чтобы решить вопрос о сорбенте.

Также при осмотре участка волонтеры нашли двух мертвых птицы на расстоянии около 300 метров друг от друга.

В реабилитационный центр "Жемчужная" в Витязево к сегодняшнему дню поступили 24 испачканных в нефтепродуктах птицы, три из них погибли, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале центра.

Вечером 31 августа, когда общее число поступивших птиц составляло 18, волонтеры центра сообщили, что у 14 из них - 100% степени загрязнения. "Разница между мазутом и нефтепродуктами в том, что нефтепродукты жидкие, они полностью пропитывают перо и кожу. Это и есть химический ожог. Так же замечены у некоторых неврологические отклонения", говорится в сообщении.

Центр "Баклан" из Новороссийска в своем Telegram-канале попросил помощи в мониторинге берега - по поступающим к ним данным, вода покрыта пленкой нефтепродуктов.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

С конца февраля волонтеры сообщали о росте числа птиц, испачканных в мазуте. Они просили помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность, указав, что не хватает добровольцев для помощи птицам. Всего с начала разлива мазута, по данным на 27 февраля, штабы приняли более восьми тысяч птиц. 1 апреля эколог Евгений Витишко констатировал, что всего с начала разлива мазута волонтерами были подобраны более 8,4 тысячи птиц, но к концу марта число поступающих птиц резко снизилось.

