Родные умершей в ростовской тюремной больнице потребовали наказать виновных

Александр Сукач и адвокаты уверены, что в действиях сотрудников МОТБ-19 имеются признаки составов преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: «Неоказание помощи больному», «Причинение смерти по неосторожности». В своем обращении к Бастрыкину Александр также попросил помочь установить истинные причины смерти его мамы, а также обеспечить судебно-медицинскую экспертизу и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Ирине Сукач было 67 лет. По словам родственников, примерно полтора месяца назад Ирина Сукач пожаловалась, что в СИЗО ей перестали выдавать необходимые медицинские препараты. Недавно женщина была помещена в межобластную туберкулезную больницу (МОТБ) ГУФСИН РФ по Ростовской области. Два дня назад пациентке присвоили статус «тяжелой»: у нее была повышенная температура, наблюдался отек горла. Накануне смерти она была переведена в реанимацию, подключена к кислородному аппарату. В реанимации она скончалась, сообщил сегодня "Блокнот Ростов".

Ирина Сукач числилась совладелицей компаний, принадлежавших бизнесмену Кариму Бабаеву, в том числе ООО «Аксайские овощи» и ООО «Аква-парк». Она, как и другие участники по делу «аксайских рынков», обвинялась в незаконном предпринимательстве и участии в преступном сообществе.

В октябре 2021 года Ирина Сукач была задержана во время следствия при попытке поехать на автобусе, следовавшем из Ростова-на-Дону в Москву. Сама Сукач утверждала, что ей надо попасть в столицу для прохождения лечения и была уверена, что она правильно известила правоохранителей о своей поездке. Однако в правоохранительных органах сочли попытку отъезда намерением скрыться от следствия и женщине изменили меру пресечения на содержание под стражей.

Еще до ареста Сукач были поставлены диагнозы целого букета болезней, в том числе иммунологических нарушений. Она инвалид 2-й группы, ей было необходимо принимать дорогие лекарства и проходить сеансы химиотерапии, говорится в публикации.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля 2021 года в Аксайском районе Ростовской области на четырех рынках силовики провели проверку в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко, работа рынков была приостановлена. Предприниматели с закрытых рынков неоднократно проводили акции протеста. Бизнесменам были выделены новые площадки для торговли, но они указали на отсутствие покупателей на новом месте. Предприниматели собрали несколько тысяч подписей под жалобой генпрокурору Игорю Краснову, они потребовали не допустить застройки территории рынков.

Виталий Борзенко в июле 2021 года подал заявление об отставке с поста главы администрации Аксайского района, и районные депутаты прекратили его полномочия.

Задержанные, как полагают силовики, отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Тем самым, они способствовали незаконной миграции, легализовывали деньги с рынков, получив доход более 500 млн рублей. Суд более двух лет рассматривает дело о незаконной сдаче в аренду муниципальной земли чиновниками Аксайского района Ростовской области, свидетели не приходят в суд.

Напомним также, что в январе 2024 года суд приговорил к 7,5 года заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. Осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности, однако областной суд оставил приговор в силе. Показания дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

После этого было возбуждено еще одно дело о пытках в ростовской тюремной больнице, но следователи не установили подозреваемых и прекратили расследование. Юрист ряда потерпевших по делу об истязаниях в ростовской тюремной больнице Олег Сокуренко обжаловал прекращения расследования. Сами жертвы пыток не питают надежд, что виновные понесут наказание.

