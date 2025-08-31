×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:56, 31 августа 2025

Родные умершей в ростовской тюремной больнице потребовали наказать виновных

Ирина Сукач во время задержания. Скриншот фото 161.ru от 29.10.21, https://161.ru/text/criminal/2021/10/29/70225013/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

67-летняя Ирина Сукач, обвиняемая в участии в преступном сообществе по делу аксайских рынков, умерла в тюремной больнице. Женщина не получала необходимого лечения, заявили ее родные, потребовав расследовать смерть Ирины Сукач.

Фигурантка уголовного дела об аксайских рынках Ирина Сукач умерла от тяжелого заболевания ночью 28 августа в тюремной больнице МОТБ-19. Ее арестовали четыре года назад, обвинив в незаконном предпринимательстве и участии в преступном сообществе. Сын Ирины Александр и адвокаты обратились к главе следкома Бастрыкину и требуют расследования: они считают, что Ирине Сукач не оказали должной помощи, сообщило сегодня издание 161.ru.

"По факту смерти и неоказания экстренной медицинской помощи 29 августа мы подали документы в Следственный комитет. Все материалы находятся сейчас в производстве следственного управления СК по Октябрьскому району. Также подано заявление на имя главы СК России Александра Бастрыкина с целью поставить факт смерти на его контроль", - приводятся в публикации слова Александра.

Семья требует тщательного расследования и наказания виновных. В обращении к главе Следственного комитета Александр заявил, что в тюремной больнице его мать просто оставили умирать.

«Считаю, когда моя мать была доставлена в МОТБ-19 в связи с прогрессирующим ухудшением состояния здоровья, сотрудники [больницы] должны были определить причину ухудшения ее состояния и оказать ей соответствующую медицинскую помощь Вопреки своим обязанностям такой помощи моей матери оказано не было. Фактически мать оставили одну умирать, не оказав ей безотлагательной медицинской помощи при ухудшении ее самочувствия, не определив причины такого ухудшения, не оказав ей реанимационных мероприятий"

Александр Сукач и адвокаты уверены, что в действиях сотрудников МОТБ-19 имеются признаки составов преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: «Неоказание помощи больному», «Причинение смерти по неосторожности». В своем обращении к Бастрыкину Александр также попросил помочь установить истинные причины смерти его мамы, а также обеспечить судебно-медицинскую экспертизу и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Ирине Сукач было 67 лет. По словам родственников, примерно полтора месяца назад Ирина Сукач пожаловалась, что в СИЗО ей перестали выдавать необходимые медицинские препараты. Недавно женщина была помещена в межобластную туберкулезную больницу (МОТБ) ГУФСИН РФ по Ростовской области. Два дня назад пациентке присвоили статус «тяжелой»: у нее была повышенная температура, наблюдался отек горла. Накануне смерти она была переведена в реанимацию, подключена к кислородному аппарату. В реанимации она скончалась, сообщил сегодня "Блокнот Ростов".

Ирина Сукач числилась совладелицей компаний, принадлежавших бизнесмену Кариму Бабаеву, в том числе ООО «Аксайские овощи» и ООО «Аква-парк». Она, как и другие участники по делу «аксайских рынков», обвинялась в незаконном предпринимательстве и участии в преступном сообществе.

В октябре 2021 года Ирина Сукач была задержана во время следствия при попытке поехать на автобусе, следовавшем из Ростова-на-Дону в Москву. Сама Сукач утверждала, что ей надо попасть в столицу для прохождения лечения и была уверена, что она правильно известила правоохранителей о своей поездке. Однако в правоохранительных органах сочли попытку отъезда намерением скрыться от следствия и женщине изменили меру пресечения на содержание под стражей.

Еще до ареста Сукач были поставлены диагнозы целого букета болезней, в том числе иммунологических нарушений. Она инвалид 2-й группы, ей было необходимо принимать дорогие лекарства и проходить сеансы химиотерапии, говорится в публикации.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля 2021 года в Аксайском районе Ростовской области на четырех рынках силовики провели проверку в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко, работа рынков была приостановлена. Предприниматели с закрытых рынков неоднократно проводили акции протеста. Бизнесменам были выделены новые площадки для торговли, но они указали на отсутствие покупателей на новом месте. Предприниматели собрали несколько тысяч подписей под жалобой генпрокурору Игорю Краснову, они потребовали не допустить застройки территории рынков.

Виталий Борзенко в июле 2021 года подал заявление об отставке с поста главы администрации Аксайского района, и районные депутаты прекратили его полномочия.

Задержанные, как полагают силовики, отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Тем самым, они способствовали незаконной миграции, легализовывали деньги с рынков, получив доход более 500 млн рублей. Суд более двух лет рассматривает дело о незаконной сдаче в аренду муниципальной земли чиновниками Аксайского района Ростовской области, свидетели не приходят в суд.

Напомним также, что в январе 2024 года суд приговорил к 7,5 года заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. Осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности, однако областной суд оставил приговор в силе. Показания дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

После этого было возбуждено еще одно дело о пытках в ростовской тюремной больнице, но следователи не установили подозреваемых  и прекратили расследование. Юрист ряда потерпевших по делу об истязаниях в ростовской тюремной больнице Олег Сокуренко обжаловал прекращения расследования. Сами жертвы пыток не питают надежд, что виновные понесут наказание.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:51, 31 августа 2025
Суд в Нальчике приговорил военного к сроку за отсутствие на службе
07:53, 31 августа 2025
Волгоградский аэропорт вновь заработал в обычном режиме
07:03, 31 августа 2025
Саперы работают на месте падения беспилотника в Волгоградской области
06:43, 31 августа 2025
Военные сбили беспилотники в двух районах Ростовской области
05:53, 31 августа 2025
Росавиация временно закрыла аэропорт Волгограда
10:51, 30 августа 2025
Потушен пожар на Краснодарском НПЗ
Все события дня
Новости
08:47, 31 августа 2025
Над регионами ЮФО перехвачены 19 дронов
06:43, 31 августа 2025
Военные сбили беспилотники в двух районах Ростовской области
Юноша снимает на мобильный телефон летящий беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
22:58, 30 августа 2025
Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции
Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56, 30 августа 2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
09:52, 30 августа 2025
Более 50 беспилотников сбиты за ночь на юге России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
29 августа 2025, 21:13
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже

Пожар в районе Геленджика, 29 августа 2025 года. Фото: Краевой лесопожарный центр / Telegram
29 августа 2025, 15:42
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика

Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Звартноц. Фото: пресс-служба Инспекции по градостроительству, техническим нормам и пожарной безопасности РА
29 августа 2025, 12:46
Источники сообщили о задержании армянского консула в Австрии по подозрению в шпионаже

Ахмед Мухтар. Фото: https://www.meydan.tv/
28 августа 2025, 20:42
Фотожурналист Ахмед Мухтар арестован по делу Meydan TV

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше