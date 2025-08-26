×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
06:51, 26 августа 2025

Командир "Черной пантеры" отправлен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Армении отправил под домашний арест командира добровольческого отряда "Черная пантера" Сероба Гаспаряна, подозреваемого в подготовке к захвату власти. Он находился под стражей с сентября прошлого года.

Как сообщал "Кавказский узел", Следком Армении в сентябре 2024 года заявил о предотвращении госпереворота, который готовила группа жителей страны, в том числе выходцев из Нагорного Карабаха. По версии силовиков, участники группы прошли в Ростове-на-Дону боевую подготовку, чтобы совершить захват власти. Три человека задержаны, еще четверо объявлены в розыск. Один из подозреваемых - командир добровольческого отряда "Черная пантера" Сероб Гаспарян, он отказался признать вину.

Суд в Армении отправил под домашний арест руководителя "Черной пантеры" Сероба Гаспаряна, который с сентября 2024 года находился в заключении, пишет 25 августа News.am.

Адвокат Гаспаряна Александр Кочубаев назвал пребывание своего подзащитного в заключении "слишком продолжительным", а адвокат Роман Ерицян заявил, что решение, принятое судьей Гагиком Арутюняном, можно считать "образцовым проявлением правосудия".

"Кавказский узел" также писал, что в июне силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. Силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна (также упоминается в СМИ как Микаэл Аджапахян), добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса, предусматривающей от двух до пяти лет лишения свободы. Суд арестовал его на два месяца. 21 августа суд продлил срока ареста Галстаняну и другим обвиняемым.

Показать больше