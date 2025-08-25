Часть Махачкалы вновь осталась без света из-за аварии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махачкалинские кварталы ГРС, Пальмира, Заря Востока и Ак-Гель сегодня вечером остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции "Приморская".

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы, остались без света из-за пожара на подстанции "Новая", сообщили, что в ряде домов, несмотря на отчеты энергетиков, подача электричества так и не восстановлена. Горожан возмутили постоянные сообщения о перебоях и отключениях. К вечеру 24 августа электричества, по словам жителей, не было на многих улицах - даже тех, где, по данным энергетиков, после пожара на подстанции "Новая" подача света уже была восстановлена.

Огонь с загоревшейся свалки перекинулся на подстанцию "Новая" в Махачкале, в результате часть жителей города осталась без электричества. На отключение электричества в Единый контакт-центр "Дагэнерго" пожаловалось более четырех тысяч человек. К вечеру 23 августа без света оставались 56 тысяч жителей Махачкалы. "Дагэнерго" отчиталось 24 августа, что подача электричества жителям Махачкалы восстановлена.

Единый контакт-центр “Дагэнерго” поздно вечером сообщил о новой крупной энергоаварии в Махачкале. Авария на этот раз произошла на подстанции “Приморская”.

Без электроснабжения остались жители кварталов ГРС, Пальмира, Заря Востока и Ак-Гель. В списке, опубликованном энергетиками, перечислены более 140 улиц с уточнением, что “могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках”.

“Ориентировочное время завершения работ уточняется”, - говорится в публикации официального Telegram-канала предприятия от 23.19 мск.

Жители Махачкалы и Каспийска неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. В летнее время отключения света привели также к перебоям с водоснабжением. 12 и 13 августа в части районов Махачкалы и Каспийска наблюдались периодические отключения и слабый напор воды. Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.