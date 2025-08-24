×

13:47, 24 августа 2025

Энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восстановлена подача электричества жителям Махачкалы, дома которых были обесточены в связи с пожаром на подстанции "Новая".

Как писал "Кавказский узел", огонь с загоревшейся свалки перекинулся на подстанцию "Новая" в Махачкале, в результате часть жителей города осталась без электричества. На отключение электричества в Единый контакт-центр "Дагэнерго" пожаловалось более четырех тысяч человек.

 Жители Махачкалы и Каспийска неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. В летнее время отключения света привели также к перебоям с водоснабжением. 12 и 13 августа в части районов Махачкалы и Каспийска наблюдались периодические отключения и слабый напор воды. Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными. 

Энергетики «Дагэнерго» полностью восстановили электроснабжение потребителей Махачкалы, сообщил сегодня Единый Контактный центр "Дагэнерго".
 
Компания сообщила, что завершены восстановительные работы на кабельной линии электропередачи от подстанции 110 кВ «Новая». "Все ранее обесточенные потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме. В ремонтных работах были задействованы 20 специалистов и  6 единиц спецтехники. Технические мероприятия велись непрерывно, в том числе ночью. Всего специалисты «Дагэнерго» смонтировали около 900 метров нового кабеля, установили 68 соединительных муфт", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

К вечеру 23 августа без электричества оставались 56 тысяч жителей Махачкалы, сообщило Минэнерго Дагестана.

Автор: "Кавказский узел"

