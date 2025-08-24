Энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восстановлена подача электричества жителям Махачкалы, дома которых были обесточены в связи с пожаром на подстанции "Новая".

Как писал "Кавказский узел", огонь с загоревшейся свалки перекинулся на подстанцию "Новая" в Махачкале, в результате часть жителей города осталась без электричества. На отключение электричества в Единый контакт-центр "Дагэнерго" пожаловалось более четырех тысяч человек.

Жители Махачкалы и Каспийска неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. В летнее время отключения света привели также к перебоям с водоснабжением. 12 и 13 августа в части районов Махачкалы и Каспийска наблюдались периодические отключения и слабый напор воды. Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными.

Энергетики «Дагэнерго» полностью восстановили электроснабжение потребителей Махачкалы, сообщил сегодня Единый Контактный центр "Дагэнерго".



Компания сообщила, что завершены восстановительные работы на кабельной линии электропередачи от подстанции 110 кВ «Новая». "Все ранее обесточенные потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме. В ремонтных работах были задействованы 20 специалистов и 6 единиц спецтехники. Технические мероприятия велись непрерывно, в том числе ночью. Всего специалисты «Дагэнерго» смонтировали около 900 метров нового кабеля, установили 68 соединительных муфт", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

К вечеру 23 августа без электричества оставались 56 тысяч жителей Махачкалы, сообщило Минэнерго Дагестана.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.