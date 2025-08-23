Возгорание на свалке оставило без света часть жителей Махачкалы

Огонь с загоревшейся свалки перекинулся на подстанцию "Новая" в Махачкале, в результате часть жителей города остались без электричества. На отключение электричества в Единый контакт-центр "Дагэнерго" пожаловались более четырех тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы и Каспийска неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. В летнее время отключения света привели также к перебоям с водоснабжением. 12 и 13 августа в части районов Махачкалы и Каспийска наблюдались периодические отключения и слабый напор воды. Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными.

Причиной возгорания на подстанции 110 кВ «Новая» стал пожар на расположенной поблизости мусорной свалке. По предварительным данным, огонь с территории свалки перекинулся на подстанцию, что привело к повреждению оборудования и частичному отключению электроснабжения, сообщило сегодня Минэнерго Дагестана.

Из-за возгорания на подстанции «Новая» в Махачкале отключилось электричество примерно на ста улицах, сообщает ГТРК "Дагестан".

Часть ранее обесточенных потребителей уже обеспечена электроэнергией по резервным схемам, сообщил фи лиал "Дагэнерго" в своем Telegram-канале.

К восстановительным работы на кабельной линии электропередачи (ЛЭП) от подстанции 110 кВ «Новая" привлечены 18 специалистов и пять единиц спецтехники. Они проводят замену поврежденных участков линии электропередачи. На место работ доставлено необходимое оборудование и материалы. "Работы осложнены масштабными повреждениями кабельных линий, вызванных возгоранием на контейнерной площадке", - отчитались энергетики.

В связи с отключением значительного количества фидеров на подстанции «Новая», вызванным пожаром на её территории, поступило более 4 000 звонков от жителей, сообщил сегодня Единый контакт-центр «Дагэнерго».

