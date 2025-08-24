Махачкалинцы сообщили о перебоях с электричеством

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Махачкалы, которые сутки оставались без света из-за пожара на подстанции "Новая", сообщили что в ряде домов несмотря на отчеты энергетиков, подача электричества так и не восстановлена. Горожан возмутили постоянные сообщения о перебоях и отключениях.

Как писал "Кавказский узел", огонь с загоревшейся свалки перекинулся на подстанцию "Новая" в Махачкале, в результате часть жителей города осталась без электричества. На отключение электричества в Единый контакт-центр "Дагэнерго" пожаловалось более четырех тысяч человек. К вечеру 23 августа без света оставались 56 тысяч жителей Махачкалы. Дагэнерго отчиталось сегодня, что подача электричества жителям Махачкалы восстановлена.

Жители Махачкалы и Каспийска неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. В летнее время отключения света привели также к перебоям с водоснабжением. 12 и 13 августа в части районов Махачкалы и Каспийска наблюдались периодические отключения и слабый напор воды. Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными.

Комментаторы под сообщением в Telegram-канале "Единого контактного центра Дагэнерго" от 12.53 мск об успешном ремонте и восстановлении подачи электричества на подстанции "Новая" сообщили, что в их домах электричества так и нет.

"Индустриальный переулок 3, все еще нет света", - сообщил Раджаб Гаджиев в 13.08 мск.

"Устарбекова, 19а не восстановлен!" - добавил Vladimir в 15.32 мск

Всего этот пост собрал 4 комментария, в Telegram-канале контактного центра насчитывается 1800 подписчиков.

В следующем сообщении компания отчиталась об отключении электричества "в связи с технологическим нарушением на фидере №611 от ПС «ЦПП»", в сообщении приведены названия 31 улицы. Это сообщение набрало пять комментариев.

"Какие технологические нарушения каждый день?! На Титова ежедневные отключения с утра до вечера и каждый раз выезжает бригада, одно и тоже! Вам самим не смешно?! И к сведению, аномальная жара давно спала, пора прекратить нажимать на кнопочки!" - возмутился Angel.

"Какие технические причины два с половиной месяца у вас на одних и тех же адресах?" - спросил пользователь ....x.

После этого компания разместила еще четыре сообщения об отключениях на десятках улиц, информации о восстановлении подачи электричества не опубликовано.

В Telegram-канале "Черновик 2.0" размещено сообщение махачкалинца, живущего на улице Олега Кошевого, у которого утром дома появился свет после отключения на подстанции "Новая". Теперь с напряжением беды. Вечно оно скачет из-за чего отсекатель (реле) полностью отключает свет в доме. Дайте уже нормальный свет, если сутки с ним «работали», а то каждые пять-десять минут он играется, невыносимо. Как можно на сутки отключать свет вообще? Зачем нужная новая подстанция, если она не хуже старых горит? Я уже наизусть эти электросети знаю, месяц не пройдет, у них аварийные отключения из-за ветра начнутся!", - возмутился он.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.