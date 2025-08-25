Жители Махачкалы опровергли отчет энергетиков о полном восстановлении электроснабжения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть жителей Махачкалы остаются без света уже двое суток, несмотря на отчет "Дагэнерго" о полном восстановлении электроснабжения в городе. К вечеру 24 августа электричества не было на многих улицах дагестанской столицы, в том числе тех, где, по данным энергетиков, после пожара на подстанции "Новая" подача света уже восстановлена, рассказали махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы, которые сутки оставались без света из-за пожара на подстанции "Новая", сообщили, что в ряде домов, несмотря на отчеты энергетиков, подача электричества так и не восстановлена. Горожан возмутили постоянные сообщения о перебоях и отключениях.

Огонь с загоревшейся свалки перекинулся на подстанцию "Новая" в Махачкале, в результате часть жителей города осталась без электричества. На отключение электричества в Единый контакт-центр "Дагэнерго" пожаловалось более четырех тысяч человек. К вечеру 23 августа без света оставались 56 тысяч жителей Махачкалы. "Дагэнерго" отчиталось 24 августа, что подача электричества жителям Махачкалы восстановлена.

Нет света почти двое суток на улице Гайдара, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Рамазан. По его словам, выходные оказались испорченными – не было возможности постирать и погладить себе и детям одежду, семья в ночь с субботы на воскресенье ушла ночевать к родственникам, где был свет.

Не подали электроснабжение на улице Зои Космодемьянской в домах 12б, 12 А, 20А, рассказал махачкалинец Артур. «Нет возможности зарядить мобильные телефоны, дозвониться до аварийных служб невозможно», - пожаловался он.

Вечером воскресенья отключили свет в девятиэтажных домах номер 20, 22 и 24 на улице Шамиля, сообщил Абдурахман. «Не работают лифты, нет воды, боимся, что может испортится бытовая техника. На звонки никто не отвечает», - говорит он.

«Отключили электричество на Акушинского-62. Дом высотный, плиты на электричестве. Лифты не работают, воды нет, приготовить еду не можем», - рассказала, в свою очередь, местная жительница Мадина.

Другие горожане рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что 24 августа не было света на улицах Абдулхакима Исмаилова, Ярагского, Дахадаева. Вторые сутки без света находятся жители поселка Новый Кяхулай.

«Все больше проблем с водой и электричеством в городе», - написал в Telegram-канале администрации Махачкалы пользователь Пробужденный в комментарии к новости об итогах событий в городе за неделю.

Мэрия Махачкалы ответила на комментарий: «Администрация города Махачкалы не является поставщиком электроэнергии и не принимает оплату с абонентов, в связи с этим, рекомендуем вам обратиться в ПАО «Россети Северный Кавказ».

«А для чего нужна администрация города? Если не решать его проблемы?», - парировал горожанин.

В официальном telegram-канале ПАО «Россети Северный Кавказ» после дневного отчета о полном восстановлении электроснабжения потребителей Махачкалы публикаций, по данным на 00.50 мск 25 августа, больше не было. "Все ранее обесточенные потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме, - говорится в посте, опубликованном в 12.41 мск 24 августа. - Филиал «Дагэнерго» приносит извинения за временные неудобства в связи с проведением ремонтных работ".

При этом в telegram-канале Единого контакт-центра «Дагэнерго» после 20.00 мск 24 августа опубликованы три сообщения о новых отключениях в Махачкале. "В г. Махачкала в связи с технологическим нарушением на ПС «ГПП» Фидер 46 ограничено электроснабжение потребителей в районе Русского кладбища и улиц до железнодорожных путей", - сказано в посте в 20.48 мск. В сообщении приводится список из 19 улиц, попавших в зону отключения.

В 20.51 мск опубликован следующий пост, где сообщается, что "в связи с технологическим повреждением на фидере №44 и №35 от ПС ГПП ограничено электроснабжение потребителей в р-не Узбекгородка: улица Имама Шамиля, улица Абдулхакима Исмаилова, улица Красная. "Могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках", - предупреждают в "Дагэнерго".

Третье сообщение опубликовано в 21.44 мск. "В пригороде г. Махачкала пгт. Сулак в связи технологическим нарушением на ПС «Сулак» Фидер №3 ограничено электроснабжение потребителей: улица Базарная, улица Дачная, улица Заводская, улица Зелёная, улица Колхозная, улица Комсомольская, улица Набережная, улица Пионерская, улица Приморская, улица Советская, улица Сулакская. Могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках", - говорится в посте.

Сроки восстановления электроснабжения во всех трех аварийных ситуациях не уточняются.

Напомним, что жители Махачкалы и Каспийска неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. В летнее время отключения света привели также к перебоям с водоснабжением. 12 и 13 августа в части районов Махачкалы и Каспийска наблюдались периодические отключения и слабый напор воды. Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными.

