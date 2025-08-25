×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:56, 25 августа 2025

Жители Махачкалы опровергли отчет энергетиков о полном восстановлении электроснабжения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть жителей Махачкалы остаются без света уже двое суток, несмотря на отчет "Дагэнерго" о полном восстановлении электроснабжения в городе. К вечеру 24 августа электричества не было на многих улицах дагестанской столицы, в том числе тех, где, по данным энергетиков, после пожара на подстанции "Новая" подача света уже восстановлена, рассказали махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы, которые сутки оставались без света из-за пожара на подстанции "Новая", сообщили, что в ряде домов, несмотря на отчеты энергетиков, подача электричества так и не восстановлена. Горожан возмутили постоянные сообщения о перебоях и отключениях.

Огонь с загоревшейся свалки перекинулся на подстанцию "Новая" в Махачкале, в результате часть жителей города осталась без электричества. На отключение электричества в Единый контакт-центр "Дагэнерго" пожаловалось более четырех тысяч человек. К вечеру 23 августа без света оставались 56 тысяч жителей Махачкалы. "Дагэнерго" отчиталось 24 августа, что подача электричества жителям Махачкалы восстановлена.

Нет света почти двое суток на улице Гайдара, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Рамазан. По его словам, выходные оказались испорченными – не было возможности постирать и погладить себе и детям одежду, семья в ночь с субботы на воскресенье ушла ночевать к родственникам, где был свет. 

Не подали электроснабжение на улице Зои Космодемьянской в домах 12б, 12 А, 20А, рассказал махачкалинец Артур. «Нет возможности зарядить мобильные телефоны, дозвониться до аварийных служб невозможно», - пожаловался он. 

Вечером воскресенья отключили свет в девятиэтажных домах номер 20, 22 и 24 на улице Шамиля, сообщил Абдурахман. «Не работают лифты, нет воды, боимся, что может испортится бытовая техника. На звонки никто не отвечает», - говорит он. 

«Отключили электричество на Акушинского-62. Дом высотный, плиты на электричестве. Лифты не работают, воды нет, приготовить еду не можем», - рассказала, в свою очередь, местная жительница Мадина.

Другие горожане рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что 24 августа не было света на улицах Абдулхакима Исмаилова, Ярагского, Дахадаева. Вторые сутки без света находятся жители поселка Новый Кяхулай. 

«Все больше проблем с водой и электричеством в городе», - написал в Telegram-канале администрации Махачкалы пользователь Пробужденный в комментарии к новости об итогах событий в городе за неделю. 

Мэрия Махачкалы ответила на комментарий: «Администрация города Махачкалы не является поставщиком электроэнергии и не принимает оплату с абонентов, в связи с этим, рекомендуем вам обратиться в ПАО «Россети Северный Кавказ».

«А для чего нужна администрация города? Если не решать его проблемы?», - парировал горожанин.

В официальном telegram-канале ПАО «Россети Северный Кавказ» после дневного отчета о полном восстановлении электроснабжения потребителей Махачкалы публикаций, по данным на 00.50 мск 25 августа, больше не было. "Все ранее обесточенные потребители обеспечены электроэнергией в полном объеме, - говорится в посте, опубликованном в 12.41 мск 24 августа. - Филиал «Дагэнерго» приносит извинения за временные неудобства в связи с проведением ремонтных работ".

При этом в telegram-канале Единого контакт-центра «Дагэнерго» после 20.00 мск 24 августа опубликованы три сообщения о новых отключениях в Махачкале. "В г. Махачкала в связи с технологическим нарушением на ПС «ГПП» Фидер 46 ограничено электроснабжение потребителей в районе Русского кладбища и улиц до железнодорожных путей", - сказано в посте в 20.48 мск. В сообщении приводится список из 19 улиц, попавших в зону отключения.

В 20.51 мск опубликован следующий пост, где сообщается, что "в связи с технологическим повреждением на фидере №44 и №35 от ПС ГПП ограничено электроснабжение потребителей в р-не Узбекгородка: улица Имама Шамиля, улица Абдулхакима Исмаилова, улица Красная. "Могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках", - предупреждают в "Дагэнерго".

Третье сообщение опубликовано в 21.44 мск. "В пригороде г. Махачкала пгт. Сулак в связи технологическим нарушением на ПС «Сулак» Фидер №3 ограничено электроснабжение потребителей: улица Базарная, улица Дачная, улица Заводская, улица Зелёная, улица Колхозная, улица Комсомольская, улица Набережная, улица Пионерская, улица Приморская, улица Советская, улица Сулакская. Могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках", - говорится в посте.

Сроки восстановления электроснабжения во всех трех аварийных ситуациях не уточняются.

Напомним, что жители Махачкалы и Каспийска неоднократно жаловались на частые отключения электроэнергии. В летнее время отключения света привели также к перебоям с водоснабжением. 12 и 13 августа в части районов Махачкалы и Каспийска наблюдались периодические отключения и слабый напор воды. Предприниматели в Дагестане несут значительные убытки из-за отключений электроэнергии, но не пытаются требовать компенсации ущерба, считая тяжбы с "Дагэнерго" заведомо проигрышными

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:45, 24 августа 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
11:48, 24 августа 2025
Власти назвали имена двух убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
09:48, 24 августа 2025
Минобороны отчиталось о 95 сбитых за ночь дронах
08:26, 24 августа 2025
В двух районах Ростовской области сбиты беспилотники
07:13, 24 августа 2025
Ограничения на работу аэропорта Волгограда сняты
05:52, 24 августа 2025
В Северной Осетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии объявлен режим беспилотной опасности
Все события дня
Новости
Электрик ремонтирует линию электропередачи. Скриншот фото https://dzertv.ru/tag/schetchiki/page/3/.
19:46, 24 августа 2025
Махачкалинцы сообщили о перебоях с электричеством
18:46, 24 августа 2025
Суд оставил без движения жалобу мэрии Махачкалы по строительству ЖК
Ремонтные работы на подстанции "Новая". Скриншот фото "Дагэнерго" от 24.08.25, https://t.me/rossetiskdagenergo/2163.
13:47, 24 августа 2025
Энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества в Махачкале
Передача награды матери убитого бойца. Скриншот фото из Telegram-канала Магомеда Курбанова от 20.08.25, https://t.me/mkurbanov/7083?single.
11:48, 24 августа 2025
Власти назвали имена двух убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
10:48, 24 августа 2025
В четырех регионах Северного Кавказа отменен режим беспилотной опасности
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Удаленная страница Маркова* на сайте "Единой России". Скриншот архивной копии по состоянию на 18.05 мск 22 августа https://archive.ph/X74mD
22 августа 2025, 21:20
"Единая Россия" удалила страницу Маркова* со своего сайта

Эвакуация тел погибших альпинистов. 21 августа 2025 г. Скриншот видео МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
22 августа 2025, 12:54
Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов эвакуированы на вертолете

Обвиняемые по делу о захвате власти в Армении в зале суда. Ереван, 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/900340.html
21 августа 2025, 18:43
Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
21 августа 2025, 15:45
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше