11 километров анапских пляжей очищены при помощи техники

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спецтехника очистила 11 километров анапских пляжей, работы на новом участке в станице Благовещенская начнутся через полторы-двет недели.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 12 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Ученые субтропического центра РАН сообщили о нормализации концентрации нефтепродуктов близ Витязево, но констатировали изменение химического состава макроводорослей и влияние мазута на популяцию мидий.

В Анапе продолжается механизированная очистка пляжей, работы ведутся на участке от пляжа «Венера» до пляжа «Тартуга» протяженностью 820 метров. Параллельно идет разборка защитного вала, в том числе перед Анапской пересыпью, сообщил оперштаб Краснодарского края.

На участках задействовано 8 единиц спецтехники: просеивающие машины ПУМА-2200, грабли, плуг и экскаватор-погрузчик. – В ближайшие дни ожидается поступление еще двух машин для просеивания вала на центральном пляже – от «Лечебного» до моста в районе технополиса «Эра», сообщил 15 августа директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин.

По его словам, очищено 11 километров береговой линии. "При благоприятных условиях завершение работ ожидаем через 1,5 – 2 недели, после чего приступим к очистке шести участков в ст. Благовещенской", - сообщил он.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".