Жители Старого Сивуха потребовали внимания Меликова к проблемам села

Жители Старого Сивуха уже восемь лет ведут борьбу за восстановление села, но администрация района противодействует этому, заявили сельчане в обращении к главе Дагестана. Как сообщал "Кавказский узел", в распространенном 24 февраля обращении к главе Дагестана Сергею Меликову жители сел Сивух и Старый Сивух попросили отозвать проект закона, который относит Старый Сивух к территории сельсовета Цилитлинский. "Село Старый Сивух неправомерно отнесено к муниципальным границам села Цилитль вопреки тексту закона Республики Дагестан "О статусе и муниципальных границах муниципальных образований Республики Дагестан", в котором село Старый Сивух состоит в сельсовете Мехельтинский", – отметили сельчане в обращении. Глава Дагестана ответил жителям сел Сивух и Старый Сивух, потребовавших отозвать законопроект, который Старый Сивух относит к территории сельсовета Цилитлинский, пообещав обсудить вопрос. В 1944 году жителей Сивуха насильно переселили в дома депортированных чеченцев, а их земли были распределены между колхозами соседних населенных пунктов Цилитль и Мехельта. В 1957 году, когда чеченцам разрешили вернуться в свои дома, сивухцам были выделены для строительства жилья земли кутанов в Хасавюртовском районе, и они обосновались там. После распада СССР бывшие земли села Сивух были переведены в фонд республиканских земель, они имеют статус земель сельхозназначения, рассказал ранее "Кавказскому узлу" сотрудник администрации Гумбетовского района.

Жители сел Сивух и Старый Сивух прямо на мероприятии «День села Сивух» записали обращение к Главе Республики Сергею Меликову. Жители просят Главу Дагестана обратить внимание на злоупотребления со стороны администрации Гумбетовского района и взять решение проблемы под контроль, сообщило сегодня "Новое дело".

Как следует из видео, на поляне собрались десятки людей. Мужчина зачитывает обращение сельчан, он заявил, что они просят защиты от незаконных действий администрации Гумбетовского района и сельсовета Цилитлинский. По его словам, уже восемь лет сельчанам приходится бороться с районными властями за восстановление села Старый Сивух.

"Село убрали из программы газификации, нет централизованного водоснабжения, район не размещает в селе точки сбора твердых коммунальных отходов, нет уличного освещения, село не участник программы развития сельских территорий", - заявил он.

Авторы обращения попросили Меликова взять вопрос под личный контроль, оказать содействие в защите законных прав жителей Старого Сивуха, дать поручение всем заинтересованным ведомствам и проконтролировать работу правительственной комиссии по урегулированию конфликта между селами Сивух и Цилитль.

Напомним, жители Старого Сивуха и Цилитля несколько лет конфликтуют из-за земли. Власти Дагестана еще в 2020 году создали специальную межведомственную комиссию для разрешения конфликта. В том же году муфтият Дагестана наложил на село Цилитль миллионный штраф за нарушение договоренностей о мирном решении земельного спора, который связан с возвращением в Старый Сивух потомков выселенных оттуда людей.

6 сентября 2024 года представители властей не разрешили жителям села Старый Сивух провести акцию протеста против действий чиновников из Гумбетовского района, занявших сторону жителей другого села в земельном споре.

