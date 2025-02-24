Жители Сивуха попросили Меликова отозвать законопроект о муниципальных границах

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В видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову жители сел Сивух и Старый Сивух попросили отозвать проект закона, который относит Старый Сивух к территории сельсовета Цилитлинский.

Как информировал "Кавказский узел", 6 сентября 2024 года представители властей не разрешили жителям села Старый Сивух провести акцию протеста против действий чиновников из Гумбетовского района, занявших сторону жителей другого села в земельном споре.

В 1944 году жителей Сивуха насильно переселили в дома депортированных чеченцев, а их земли были распределены между колхозами соседних населенных пунктов Цилитль и Мехельта. В 1957 году, когда чеченцам разрешили вернуться в свои дома, сивухцам были выделены для строительства жилья земли кутанов в Хасавюртовском районе, и они обосновались там. После распада СССР бывшие земли села Сивух были переведены в фонд республиканских земель, они имеют статус земель сельхозназначения, рассказал ранее "Кавказскому узлу" сотрудник администрации Гумбетовского района.

Видеообращение жителей сел Сивух и Старый Сивух к главе Дагестана, председателю Народного собрания и председателю правительства Дагестана в своем телеграм-канале опубликовало сегодня "Новое дело".

В обращении жители потребовали отозвать законопроект, который будет рассмотрен на сессии Народного Собрания 27-28 февраля. Согласно этому проекту закона, село Старый Сивух остается включенным в границы сельсовета Цилитлинский, хотя, в соответствии с законом, Старый Сивух входит в состав сельсовете Мехельтинский Гумбетовского района.

"Село Старый Сивух неправомерно отнесено к муниципальным границам села Цилитль вопреки тексту закона Республики Дагестан "О статусе и муниципальных границах муниципальных образований Республики Дагестан", в котором село Старый Сивух состоит в сельсовете Мехельтинский", – отметили сельчане в обращении.

Они попросили главу Дагестана Сергея Меликова отозвать законопроект из Народного собрания и направить его на доработку с учетом мнения жителей.

Напомним, жители Старого Сивуха и Цилитля несколько лет конфликтуют из-за земли. Власти Дагестана еще в 2020 году создали специальную межведомственную комиссию для разрешения конфликта. В том же году муфтият Дагестана наложил на село Цилитль миллионный штраф за нарушение договоренностей о мирном решении земельного спора, который связан с возвращением в Старый Сивух потомков выселенных оттуда людей.

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