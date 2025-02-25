Сивухцы добились реакции Меликова на свои требования

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Глава Дагестана ответил жителям сел Сивух и Старый Сивух, потребовавших отозвать законопроект, который Старый Сивух относит к территории сельсовета Цилитлинский.

Как сообщал "Кавказский узел", в распространенном 24 февраля обращении к главе Дагестана Сергею Меликову жители сел Сивух и Старый Сивух попросили отозвать проект закона, который относит Старый Сивух к территории сельсовета Цилитлинский. "Село Старый Сивух неправомерно отнесено к муниципальным границам села Цилитль вопреки тексту закона Республики Дагестан "О статусе и муниципальных границах муниципальных образований Республики Дагестан", в котором село Старый Сивух состоит в сельсовете Мехельтинский", – отметили сельчане в обращении.

В 1944 году жителей Сивуха насильно переселили в дома депортированных чеченцев, а их земли были распределены между колхозами соседних населенных пунктов Цилитль и Мехельта. В 1957 году, когда чеченцам разрешили вернуться в свои дома, сивухцам были выделены для строительства жилья земли кутанов в Хасавюртовском районе, и они обосновались там. После распада СССР бывшие земли села Сивух были переведены в фонд республиканских земель, они имеют статус земель сельхозназначения, рассказал ранее "Кавказскому узлу" сотрудник администрации Гумбетовского района.

В этот же день, 24 февраля жители сел Сивух и Старый Сивух сообщили, что направили уведомления о проведении массовых публичный мероприятий и одиночных пикетов в Махачкале, Пятигорске, Санкт-Петербурге и Москве пока власти республики вплотную не займутся вопросом необоснованного включения села Старый Сивух в границы сельсовета Цилитлинский Гумбетовского района, сообщил телеграм-канал "Спросите у Расула".

"Увидел обращение на моё имя от жителей сёл Сивух и Старый Сивух Гумбетовского района, которые просят отозвать один из законопроектов, предполагаемых к обсуждению на предстоящей сессии Народного Собрания. По словам жителей, согласно этому документу село Старый Сивух остаётся включённым в границы сельсовета Цилитлинский, хотя в соответствии с законом Старый Сивух входит в состав сельсовета Мехельтинский", - написал Меликов в своем телеграм-канале вечером 24 февраля.

"К земельным вопросам всегда отношусь очень внимательно", - написал он, добавив, что 25 февраля соберет "представителей ответственных структур". "Обсудим ситуацию и будем искать решения. Уже поручил детально разобраться в вопросе, чтобы завтра перед нами была полная картина", - пообещал глава республики.

Напомним, жители Старого Сивуха и Цилитля несколько лет конфликтуют из-за земли. Власти Дагестана еще в 2020 году создали специальную межведомственную комиссию для разрешения конфликта. В том же году муфтият Дагестана наложил на село Цилитль миллионный штраф за нарушение договоренностей о мирном решении земельного спора, который связан с возвращением в Старый Сивух потомков выселенных оттуда людей.

6 сентября 2024 года представители властей не разрешили жителям села Старый Сивух провести акцию протеста против действий чиновников из Гумбетовского района, занявших сторону жителей другого села в земельном споре.

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