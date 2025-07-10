Два бывших бойца ЧВК "Вагнер" арестованы в Азербайджане
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Суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца двух бывших заключенных российской колонии, которые во время отбытия срока были завербованы главой ЧВК "Вагнер" и участвовали в боевых действиях на территории других стран.
Сабаильский районный суд Баку арестовал на четыре месяца прошло судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ).
По версии следствия, задержанные и доставленные в республику для проведения следствия, совершили различные преступные деяния за рубежом и в Азербайджане. Они были осуждены за умышленное убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления на территории иностранного государства и, находясь в пенитенциарных учреждениях этой страны, были лично отобраны руководителем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным для освобождения от отбытия наказания и привлечения к различным боевым операциям за денежное вознаграждение.Алиев и Гасанов участвовали в учениях и боевых операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях различных стран, а также подстрекали других граждан Азербайджана к совершению подобных деяний за пределами страны, сообщило сегодня агентство Report.
Алиев в 2014 году был осужден по делу об убийстве и разбойных нападениях — он получил 18 лет колонии за убийство представителя ЛГБТ*. В марте 2013 года он познакомился с еще одним мужчиной и договорился с ним грабить представителей ЛГБТ*, которых можно найти на сайте знакомств. В тот же день она нашли в сети москвича, к которому приехали домой. Они оказали ему сексуальные услуги за деньги, но после этого случился конфликт. В суде Алиев утверждал, что напал на погибшего, потому что тот предложил секс «неприемлемым для азербайджанца способом». После этого он заколол свою жертву ножом. Когда в комнату зашел его сообщник, который был согласен только на грабеж, он сообщил ему, что «назад дороги нет». После этого мужчины забрали из жилья погибшего документы и ценные вещи, передает сегодня Telegram-канал "Осторожно, новости".
Сообщение об аресте бывших бойцов ЧВК "Вагнер" поступило на фоне ухудшения отношений Баку и Москвы. В частности, у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию.
28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.
Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".
Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".
Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".
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