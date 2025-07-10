Два бывших бойца ЧВК "Вагнер" арестованы в Азербайджане

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Суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца двух бывших заключенных российской колонии, которые во время отбытия срока были завербованы главой ЧВК "Вагнер" и участвовали в боевых действиях на территории других стран.

Сабаильский районный суд Баку арестовал на четыре месяца прошло судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ).

По версии следствия, задержанные и доставленные в республику для проведения следствия, совершили различные преступные деяния за рубежом и в Азербайджане. Они были осуждены за умышленное убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления на территории иностранного государства и, находясь в пенитенциарных учреждениях этой страны, были лично отобраны руководителем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным для освобождения от отбытия наказания и привлечения к различным боевым операциям за денежное вознаграждение.Алиев и Гасанов участвовали в учениях и боевых операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях различных стран, а также подстрекали других граждан Азербайджана к совершению подобных деяний за пределами страны, сообщило сегодня агентство Report.

Алиев в 2014 году был осужден по делу об убийстве и разбойных нападениях — он получил 18 лет колонии за убийство представителя ЛГБТ*. В марте 2013 года он познакомился с еще одним мужчиной и договорился с ним грабить представителей ЛГБТ*, которых можно найти на сайте знакомств. В тот же день она нашли в сети москвича, к которому приехали домой. Они оказали ему сексуальные услуги за деньги, но после этого случился конфликт. В суде Алиев утверждал, что напал на погибшего, потому что тот предложил секс «неприемлемым для азербайджанца способом». После этого он заколол свою жертву ножом. Когда в комнату зашел его сообщник, который был согласен только на грабеж, он сообщил ему, что «назад дороги нет». После этого мужчины забрали из жилья погибшего документы и ценные вещи, передает сегодня Telegram-канал "Осторожно, новости".

Сообщение об аресте бывших бойцов ЧВК "Вагнер" поступило на фоне ухудшения отношений Баку и Москвы. В частности, у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию.