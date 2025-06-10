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14:06, 10 июня 2025

Приближенные Кадырова продемонстрировали противоположную реакцию на исламофобские скандалы

Схиигумен Гавриил, Апти Алаудинов, Арег Щепихин (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://grozny.tv/news/army/65926, личная страница Арега Щепихин вКонтакте, скриншот видео проповеди схиигумена Гавриила

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высказывания схиигумена Гавриила и блогера Арега Щепихина против мусульман привели к последствиям для них - священник уволен, а блогер арестован. При этом реакция на их слова привела к извинениям Апти Алаудинова перед схиигуменом, а за похищением и избиением блогера извинений не последовало.

Как писал "Кавказский узел", перед крестным ходом в Москве 8 июня православные активисты потребовали дать правовую оценку словам Апти Алаудинова о схиигумене Гаврииле, уволенном после высказывания о мусульманах. Они также призвали восстановить последнего в должности в Валаамском монастыре.  Извиниться перед схиигуменом Гавриилом главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова убедили "старшие товарищи", а не требования православных активистов, но в контексте созданной властями Чечни практики публичных извинений этот случай стал единственным в своем роде. 

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что люди, которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах.

Высказывания блогера Арега Щепихина и схиигумена Гавриила о мусульманах вызвали активное обсуждение в соцсетях и СМИ и  реакцию  в со стороны приближенных Кадырова.

Глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов отреагировал на  слова схиигумена, о том, что  "мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей", только после того, как разразился скандал с похищением чеченскими силовиками Арега Щепихина. Реакция Алаудинова на слова 75-летнего священника содержала оскорбления.

Реакция на исламофобские высказывания в Чечне напомнила о деле Журавеля

Скандалы с исламофобскими высказываниями по степени обсуждения в соцсетях и СМИ и реакции сопоставимы с реакцией на сжигание Корана волгоградским студентом Никитой Журавелем.

27 февраля 2024 года суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии волгоградца Никиту Журавеля, который сжег Коран и записал это на видео. После задержания Журавеля его уголовное дело было передано в Чечню. Основанием для передачи дела Следком назвал обращения жителей Чечни, которые попросили признать их потерпевшей стороной. Вскоре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Журавеля в СИЗО. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок, после чего Адам Кадыров получил по меньшей мере девять наград. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Журавель помимо срока о делу об оскорблении чувств верующих получил длительный срок по делу о госизмене. Последствия слов о мусульманах для священника и блогера пока менее значимы. Щепихин заключен под стражу по делу об оскорблении чувств верующих и разжигании вражды, ему может грозить до шести лет заключения. Отец Гавриил (Владимиров) уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря.

Слова Щепихина  вызвали реакцию в Чечне и за ее пределами

Арег Щепихин в своих видеороликах выступал против мусульман и евреев Так, в ролике от 3 июня Щепихин призывал убедить власти России изгнать мусульман "на Кавказ", а "евреев" - из России, поскольку, по его утверждению, "народ выбрал путь христианства", а также высказывал оскорбления в адрес чеченцев и дагестанцев. В один лишь день, 3 июня, в его блоге были опубликованы два видео с оскорблениями в адрес мусульман. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

При этом внимание к его словам, опубликованным в блоге с небольшим числом подписчиков (по данным на 11.00 мск 4 июня на его страницу в Instagram*, где Щепихин называет себя министром будущего РФ и Героем России было подписано всего 307 человек по данным на 12.40 мск 10 июня, число подписчиков выросло до 604) и реакция на них последовали после похищения блогера чеченскими силовиками.

На высказывания Щепихина, отреагировали, в частности, бойцы спецназа "Ахмат", который возглавляет Апти Алаудинов. 

Так, в одной из записей бойцы отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат" заявили, что блогер Арег Щепихин допустил недостойные высказывания в адрес чеченского народа и мусульман. Они выразили надежду, что Щепихин окажется на СВО, где пообещали ему поговорить по-мужски и научить "родину любить".

В другом видеоролике бойцы "Ахмата" заявили, что разжигание межнациональной розни в период военных действий следует карать смертной казнью.

За похищением Щепихина и его избиением (на записи из зала Замоскворецкого суда, где блогеру избирали меру пресечения, Щепихин предстал с гематомами под глазами) извинений со стороны чеченских силовиков и властей не последовало. А силовики, причастные к его похищению, по данным источников, оказались на свободе

О том, что Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", сообщил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. 

Впрочем, по данным мониторинга "Кавказского узла", требований извинений перед Щепихиным в соцсетях не озвучивалось. 

Формальные извинения Алаудинова перед схиигуменом вызваны резонансом

Однако требования извиниться перед схиигуменом Гавриилом прозвучали после слов Алаудинова в его адрес. Также православные активисты призвали писать заявления в Следком и военную прокуратуру с требованием отставки Апти Алаудинова  с поста в Минобороны и привлечения его к уголовной ответственности.

Хотя сам факт извинений Алаудинова перед священником стал прецедентом, сами они были  формальными и условными. Эксперт Исследовательского центра "Сова"** Вера Альперович   в комментарии "Кавказскому узлу" связала их появление с резонансом - по ее мнению, из-за публичного обмена оскорблениями и обвинениями "зрел большой скандал". 

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Автор: "Кавказский узел"

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