Правозащитники потребовали остановить выдворение Катамадзе из Грузии

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Судья, постановивший выдворить из Грузии участника протестов в Батуми Темура Катамадзе, годами ранее отклонил его прошение о предоставлении гражданства, отвод судье был неправомерно проигнорирован, заявила "Ассоциация молодых юристов Грузии".

Как писал "Кавказский узел", Темур Катамадзе был арестован после акции протеста в Батуми 11 января, затем вышел на свободу, но 16 января его вновь задержали и отправили под стражу. После этого активист объявил голодовку. МВД Грузии объяснило повторное задержание Катамадзе тем, что он находится в Грузии "незаконно". Активист не имеет грузинского гражданства, хотя живет в стране более 10 лет. После 48 дней голодовки оппозиционер согласился прекратить акцию и начать прием пищи. Суд в Тбилиси отказался предоставить Катамадзе гуманитарную защиту и статус беженца, 29 апреля апелляционный суд утвердил это решение и постановил выслать активиста из страны.

Катамадзе утверждает, что во время ареста в январе он подвергся физическому насилию, в том числе со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После ареста он запросил гуманитарный статус и статус беженца, но получил отказ, который оспаривает в суде при поддержке "Ассоциация молодых юристов Грузии". Катамадзе - гражданин Турции, но в этой стране ему грозит преследование.

МВД Грузии начало процедуру выдворения Темура Катамадзе из страны на следующий день после решения суда, 30 апреля. Ведомство предоставило активисту 10 дней на добровольный выезд из Грузии, сообщила сегодня "Ассоциация молодых юристов".

Правозащитники сообщили, что 6 мая Тимур Катамадзе подал в суд жалобу на решение МВД о начале процедуры."До тех пор, пока суд не оценит законность решения департамента миграции МВД, действие данного акта должно быть приостановлено, а следовательно, и процедуры выдворения должны быть приостановлены. Кроме того, у Темура Катамадзе продолжается спор с Агентством по развитию государственных услуг по вопросу предоставления гражданства, и суд пока не приступил к рассмотрению дела", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Юристы указывают, что решение Тбилисского апелляционного суда от 29 апреля также было неправомерным из-за заинтересованности судьи. "Это дело рассматривал судья, который много лет назад отклонил прошение Темура Катамадзе о предоставлении гражданства. Именно поэтому Катамадзе подал ходатайство об отводе судьи, но оно было необоснованно отклонено. Кроме того, суд в очередной раз отказался допрашивать свидетелей, которые могли бы предоставить суду информацию о существенных обстоятельствах, являющихся основанием для предоставления международной защиты Темуру Катамадзе”, - указывают представители НПО.

"Ассоциация молодых юристов Грузии" уверена, что отказ Катамадзе в защите и начало процедуры его высылки из страны - продолжение политических репрессий против активиста из-за его участия в акциях протеста. "Грузинская мечта" незаконно применяет правовые механизмы против людей, чья гражданская активность или критика для нее неприемлемы", - подчеркивается в заявлении.

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