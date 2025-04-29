Суд в Тбилиси утвердил отказ предоставить Катамадзе статус беженца

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Тбилисский апелляционный суд отказался предоставить статус беженца или гуманитарный статус гражданину Турции, участнику протестов в Батуми Темуру Катамадзе. Решение не подлежит обжалованию, Катамадзе будет выслан из страны.

Как писал "Кавказский узел", Темур Катамадзе был арестован после акции протеста в Батуми 11 января, затем вышел на свободу, но 16 января его вновь задержали и отправили под стражу. После этого активист объявил голодовку. МВД Грузии объяснило повторное задержание Катамадзе тем, что он находится в Грузии "незаконно". Активист не имеет грузинского гражданства, хотя живет в стране более 10 лет. После 48 дней голодовки оппозиционер согласился прекратить акцию и начать прием пищи. Суд в Тбилиси отказался предоставить Катамадзе гуманитарную защиту и статус беженца. 1 апреля Катамадзе вновь отказался принимать пищу, но спустя пять дней прекратил ее. Он запросил убежище во Франции и попросил пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили содействовать в этом. По заявлению об избиении активиста ведется следствие.

Катамадзе утверждает, что во время ареста в январе он подвергся физическому насилию, в том числе со стороны начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. После ареста он запросил гуманитарный статус и статус беженца, но получил отказ, который оспаривает в суде при поддержке "Ассоциация молодых юристов Грузии". Катамадзе - гражданин Турции, но в этой стране ему грозит преследование.

Тбилисский апелляционный суд отказал Темуру Катамадзе (Гаффар Илмаз), известному как "батумский знаменосец", в предоставлении статуса беженца или гуманитарного статуса. Решение обжалованию не подлежит, сообщило агентство "Грузия Online".



На сегодняшний суд Катамадзе пришел в традиционной грузинской одежде.



"Теперь начнётся процедура его депортации, так как он находится на территории Грузии без законных оснований. У него нет ни права на проживание, ни гражданства. Именно по этой причине он и был задержан. Теперь, после отказа в предоставлении статуса беженца, власти могут начать его высылку", - пояснила адвокат Мариам Габрошвили.

"Суд также отказался допрашивать свидетелей, которые могли бы подтвердить, что в Турции Катамадзе грозит опасность, сообщила она. "Несмотря на то, что департамент миграции МВД не представил никаких доказательств обратного, суд все равно не удовлетворил нашу апелляцию, и решение МВД осталось в силе", - привело ее слова "Батумелеби".

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