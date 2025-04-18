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16:50, 18 апреля 2025

Беженцы из Карабаха потребовали ответов от президента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян должен включиться в решение социальных проблем беженцев и добиться возвращения народу средств инвестфонда, заявили участники акции протеста. Шахраманян призвал следствие активнее расследовать исчезновение средств.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта на площади Свободы в Ереване прошел массовый митинг карабахских беженцев, а с 30 марта они проводят в столице локальные акции протеста в поддержку своих требований, - как социальных, так и политических. Власти Армении предлагали продлить социальную поддержку карабахских беженцев на один месяц взамен на прекращение круглосуточной акции протеста в Ереване, но активисты отказались убрать палатку с площади Свободы и планируют новый массовый митинг. 

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено не распространять на людей трудоспособного возраста, получать деньги по ней теперь могут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья.

Беженцы из Карабаха собрались сегодня у здания представительства Карабаха  в Ереване. Один из участников акции протеста заявил, что проблема заключается в тяжелом социальном положении беженцев. Ее участники требуют "вернуть награбленное у Арцаха и раскрыть коррупционные схемы".

С участниками акции была достигнута договоренность, что группа из 10 участников акции войдет в здание представительства, где задаст свои вопросы президенту Арцаха Самвелу Шахраманяну. Но потом они вышли, заявив, что хотят публичных ответов президента, сообщило агентство "Новости Армения".

арцахцы п требуют от Шахраманяна решить стоящие перед ними социальные проблемы и, посредством Генпрокуратуры, помочь гражданам вернуть 467 миллионов долларов, разграбленных в Нагорном Карабахе

Президент Нагорного Карабаха Шахраманян вышел к собравшимся и заявил, что выступает "за возвращение награбленного нашему народу". «С этой целью еще 8 ноября 2023 года я написал соответствующее письмо генеральному прокурору Армении, на основании которого было возбуждено соответствующее уголовное дело. Меня пригласили на допрос, у меня был статус свидетеля. В это время были изъяты электронные носители Инвестиционного фонда. Они знают с точностью до 1000 драмов, что было в этом фонде в Арцахе. В рамках данного уголовного дела были допрошены также государственные чиновники Арцаха, в том числе директор самого фонда. Недавно мы призвали правоохранительные органы активизировать действия в этом направлении», - заявил Шахраманян участникам акции протеста.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 13 февраля президент Нагорного Карабаха продлил срок полномочий карабахского парламента с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказалась непризнанная республика. 

1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным

Парламент Нагорного Карабаха внес поправки в Конституцию непризнанной республики, позволяющие продлить полномочия ее Национального собрания и президента. Власти Армении ищут повод закрыть представительства Нагорного Карабаха, заявила бывший омбудсмен. 

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Автор: "Кавказский узел"

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