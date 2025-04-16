Руководитель и бухгалтер волгоградской фирмы осуждены за мошенничество со свалками

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Директор и главный бухгалтер ООО "ГринЛайт" приговорены к реальным срокам за мошенничество при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Как сообщил "Кавказский узел", по делу о мошенничестве при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе были заключены под стражу трое подозреваемых: директор "Дирекции водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, бывший глава комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Технический директор компании Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и арестован заочно. 22 июня его задержали на территории Краснодарского края, а в апреле 2023 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима, решение суда он обжаловал.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор директору ООО "ГринЛайт" по уголовному делу о мошенничестве при ликвидации свалок. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов (пункт "б" части 2 статьи 199 УК РФ), пишет 15 апреля "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области.

Директор приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Вынесен приговор также главному бухгалтеру компании. Она обвинена в пособничестве в совершении преступлений и приговорена к лишению свободы на пять лет в колонии общего режима и аналогичному штрафу.

В карточке на сайте куда указано, что дело поступило на рассмотрение в январе 2024 года, его рассмотрение постоянно откладывалось из-за неявки свидетелей и по другим основаниям. Обвиняемыми по делу являются Александр Фирсов, Надежда Петрушина и Михаил Калонкин.

Ликвидация свалок в Среднеахтубинском районе, о которых говорится в уголовном деле, была одной из задач нацпроекта "Экология". По данным следствия, компания-подрядчик не вывозила отходы с 18 несанкционированных свалок, которые должна была ликвидировать, а просто засыпала их грунтом. Госконтракт был заключен дирекцией водохозяйственного строительства, он обошелся бюджету в 76,7 миллиона рублей. Следователи полагают, что подрядчик и руководство дирекции находились в сговоре.

В сентябре в Волгоградской области были возбуждены два аналогичных уголовных дела - о хищении подрядчиками более 200 миллионов рублей, выделенных на выполнение государственного проекта "Чистая страна". Заказчиком работ выступала та же региональная Дирекция водохозяйственного строительства.

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Автор: "Кавказский узел"