Полиция начала проверку из-за травли Сабины Бондарь

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Ростовские полицейские начали проверку из-за угроз и оскорблений в адрес журналистки Сабины Бондарь, которые стали ей поступать после публикаций об исчезновении спортсменки Анны Цомартовой.

Как писал "Кавказский узел", журналистка из Ростова-на-Дону Сабина Бондарь после публикаций о расследовании исчезновения спортсменки Анны Цомартовой стала объектом оскорблений и угроз от посетителей связанного с силовиками дагестанского телеграм-канала.

В управлении МВД по Ростовской области начали проверку после угроз и оскорблений в адрес журналистки Сабины Бондарь. Произошло это после обращения депутата городской думы Ростова-на-Дону Натальи Оськиной на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, пишет 15 апреля 161.ru.

С журналисткой уже связались полицейские для уточнения деталей. Проводится проверка по факту поступающих угроз. При этом в полиции также сообщили, что проверку проводят сразу несколько сотрудников.

Напомним, что 22-летняя студентка Ростовского юридического института МВД Анна Цомартова пропала рядом с санаторием ФСБ в Дагестане. Её родители обращались к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину и столкнулись с травлей в соцсетях, говорится в справке "Кавказского узла" "Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи".

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