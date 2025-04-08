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12:28, 8 апреля 2025

Спасатели задействовали дроны для тушения лесного пожара в Дагестане

Тушение лесного пожара. 8 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mchsdagestan/13829

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 500 квадратных метров леса горят  в труднодоступной местности Левашинского района, МЧС отчиталось об участии 370 человек и беспилотников в тушении огня. Депутат парламента Дагестана призвал жителей района присоединиться к спасателям. 

Как писал "Кавказский узел",  очаг лесного пожара в Левашинском районе локализован, остаются два очага возгорания в труднодоступной местности соседнего Акушинского района, сообщило 6 апреля МЧС Дагестана. На борьбу с огнем вышли добровольцы из села Инкучимахи. 7 апреля к месту направилась аэрогруппа из Махачкалы.  Ранее, 3 апреля МЧС заявило, что пожар у села Инкучимахи Левашинского района локализован на площади 200 квадратных метров. По данным властей, причиной возгорания стал поджог сухой травы животноводами. 4 апреля ведомство сообщило, что огонь потушен. , но спустя день  огонь вспыхнул вновь. Местные жители объявили сбор добровольцев.

Пожар в лесу около села Инкучимахи начался в конце марта, местные жители пожаловались на бездействие властей. По их словам, пожар тушили сами сельчане, а представитель экстренных служб лишь просил у них фото и видео для отчета.

В Дагестане более 370 человек продолжают тушить ландшафтный пожар, сообщило сегодня МЧС Дагестана.

"Угрозы населенным пунктам нет. Лесная подстилка, деревья и кустарники горят в труднодоступной местности на 500 квадратах. Тушение осложняется отсутствием подъездных путей к очагам, их удаленностью от места дислокации сил, а также сильным ветром. Пеший маршрут занимает около 4 часов. Для локализации пожара с учетом погодных условий планируется проведение контролируемых встречных отжигов. Для разведки очагов применяются беспилотники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На месте работают сотрудники МЧС,  лесничеств и местное население, сообщило правительство Дагестана.

 Спасатели проложили минерализованную полосу более 2 километров. На месте работают 213 сотрудников. Пожар локализован, сообщило РГВК "Дагестан" вечером 7 апреля. По словам корреспондента РГВК, на месте формируются группы добровольцев, которые принимают участие в борьбе с огнем. Дорога  в гору по ее словам "очень тяжелая".

Депутат парламента Дагестана Гаджимурад Османов призвал жителей Левашинского района выйти на борьбу с огнем. "В Инкучимахи горит лес. Это угрожает не только природе, но и нашим домам, нашей земле и, что самое главное, жизни наших людей Я нахожусь на месте событий и вижу масштабы происходящего. Убедительно прошу каждого из вас о помощи в тушении пожара.  <...>  Я призываю вас добровольно объединиться, взять необходимые инструменты и средства для борьбы с огнем и прийти на помощь. Мы должны защитить наш район, нашу родную природу и наш дом" написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".  Эта запись набрала к 12.22 мск 29 отметок "нравится".

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Автор: "Кавказский узел"

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