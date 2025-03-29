Власти Кубани отчитались о ходе очистки побережья от мазута

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Около пирса в анапском поселке Джемете водолазы собирают мазут со дна моря, а на берегу спасатели меняют загрязненные выбросами сети на новые, отчитались власти.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок с мазутом к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, сославшись на отказ ростовского предприятия принимать песок на утилизацию.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Водолазы продолжают собирать мазут со дна моря вокруг пирса в анапском поселке Джемете, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"После штормов слой мазута здесь также местами занесен песком. Потому каждое утро начинается с очистки нефтепродуктов от слоя песка. Места, где необходимо убирать мазут и где он еще точно есть, отмечены специальными буйками. Наполненные мешки складывают под опорами причала. Далее – партиями поднимают наверх и вывозят на утилизацию", - говорится в публикации.

Кроме того, на защитном валу около "Белого пляжа" на Джеметинском проезде меняют пропиленовые сети, сообщил сегодня оперштаб. "На пляже оборудован защитный вал. Он предназначен для защиты основного тела пляжа от выбросов мазута при большой волне, при шторме. На вал стелется пропиленовая сеть, которую меняем по мере загрязнения. Загрязненную сеть отвозим на утилизацию", - приводятся в публикации слова начальника аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС" Михаила Кутепова.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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