Власти отложили вывоз мазута из хутора Воскресенский

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Загрязненный мазутом грунт вывезут с полигона в хуторе Воскресенском до 15 апреля, очищенный песок пока останется на месте. Перенос сроков оперштаб Кубани пояснил отказом ростовского предприятия принимать замазученный песок на утилизацию.

Как писал "Кавказский узел", мешки с мазутом общим весом 70 тысяч тонн, собранные в первые дни после начала работ, будут вывезены с полигона в хуторе Воскресенский на утилизацию, пообещали власти, сообщив о планах полностью освободить полигон к 1 апреля. К 1 марта с площадки временного хранения в хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, , к 19 марта всего из Воскресенского было вывезено более 81 тысячи тонн загрязненного песка. Власти обещали вывезти весь накопленный на временном полигоне в хуторе Воскресенский песок с мазутом к 1 апреля, но до сих пор на нем остаются горы загрязненного песка, возмутились жители.

Загрязненный мазутом грунт, который необходимо отправить на утилизацию, вывезут с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском до 15 апреля, сообщил 27 марта оперштаб Краснодарского края, назвав это вынужденным решением,

Основная причина переноса сроков – отказ сертифицированного для работы с отходами 4 класса опасности предприятия в Ростовской области принимать замазученный песок из Анапы уже после подписания договора на утилизацию. При этом резервы всех существующих предприятий на территории Краснодарского края, способных провести работу по обеззараживанию такого грунта, к тому моменту уже были исчерпаны, говорится в сообщении

В январе временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь запретил утилизацию мазута на частном полигоне в Семикаракорском районе, заявив, что он не готов к приему мазута.

Модернизированная установка грохот на полигоне просеяла и отделила от фракций мазута весь грунт, который было необходимо отсортировать. На площадке находятся 38 тысяч тонн просеянного очищенного песка, который можно использовать для технических нужд, и 29 тысяч тонн песка с высоким содержанием мазута, который предстоит вывезти на утилизацию и обеззараживание. "Основная задача – завершить вывоз максимально загрязненного песка, это планируется сделать до 15 апреля. Параллельно решается вопрос с дальнейшим использованием очищенного песка, находящегося на территории", - указано в Telegram-канале оперштаба.

При этом на полигон в Воскресенском собранный на берегах мазут не прекратит поступать. "Полная очистка и рекультивация площадки временного накопления в х. Воскресенском напрямую зависит от того, когда прекратятся выбросы нефтепродуктов на береговую линию. До сих пор на разных участках пляжей море выбрасывает небольшие фракции мазута почти каждый день. Также продолжается деликатная очистка прибрежных территорий. Все собранное вывозится день в день, не накапливается на берегу – для сохранения такого режима площадка в х. Воскресенском будет необходима как один из важных элементов в ликвидации ЧС и очистки пляжей Анапы", - говорится в публикации.

27 марта новые выбросы мазута были зафиксированы а территории Центрального пляжа Анапы, на участке между станицей Благовещенской и селом Витязево, и на пляже базы отдыха «Тамань» в ст. Благовещенской, говорится в другом сообщении оперштаба.

Действия властей Краснодарского края по очистке пляжей мазута недостаточны, каменные пляжи остаются загрязненными, есть проблемы и с вывозом мазута, указали пользователи Telegram. При этом Путин, говоря с губернатором Кубани о проблемах региона, избежал упоминания экокатастрофы в Черном море.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона, где хранится мазут. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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