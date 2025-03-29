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10:03, 29 марта 2025

Жители сочинского поселка выступили против платных парковок

Знак "парковка автомобилей". Иллюстрация создана с помощью программы Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Появление платных парковок в поселке Лазаревском при отсутствии бесплатных альтернатив создаст проблемы водителям и серьезно ударит по семейному бюджету, заявили местные жители. Прокуратура подтвердила нарушения в проекте властей Сочи.

Жители пожаловались на отсутствие альтернатив платным парковкам

Жалоба на инициативу ввести платные парковки в поселке Лазаревское поступила на смс-сервис "Кавказского узла" 19 февраля. "Из-за двухполосности дорог это приведёт к ещё большим пробкам и заторам, которые жители годами наблюдают на улице Победы при проезде крупногабаритных автобусов, мусоросборника, в тех местах, где на одной из полос стоят машины. Таким образом, вместо решения проблемы на ней просто кто-то будет зарабатывать деньги, а машины как стояли, так и будут стоять, только уже за плату!" – говорится в сообщении.

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Автор обращения, жительница Лазаревского района Мария Мельникова 28 марта пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что поселок Лазаревское, где на 15 улицах организованы платные парковки, является "социально-значимым центром района": в нем расположены школы, больницы, поликлиники, детские сады, МФЦ, Пенсионный фонд.

"Жители всего района ежедневно приезжают в Лазаревское для работы и осуществления иной деятельности. Деятельность общественного транспорта района не удовлетворяет потребностям жителей и носит зачастую хаотичный и нерегулируемый характер... Так называемые места притяжения (как любят выражаться представители администрации) в Лазаревском - это детская и взрослая поликлиники, больница, Пенсионный фонд, МФЦ, детские сады и школы, почта, аптеки и продуктовые магазины. Также необходимо учитывать, что большое количество людей едет на работу в Лазаревское с периферии на личных автомобилях", - сказала она.

Знаки уже поставили и угрожают брать оплату за час 170 рублей

Жительница Лазаревского района Татьяна Басик, участница многих собраний против платных парковок, высказала корреспонденту "Кавказского узла" мнение о том, что чиновников не беспокоят проблемы жителей.

"Они хотят только деньги за парковки на государственных дорогах. Нам знаки уже поставили и угрожают брать оплату за час 170 рублей. В месяц, мы посчитали приблизительно, это 51000 рублей (женщина назвала стоимость 300 часов парковки. – Прим. "Кавказского узла"). Ни у кого из нас нет таких зарплат, чтобы платить столько за парковки. А на что жить? Мы были в прокуратуре, в СКР. Мы этот вопрос так не оставим, так как у нас нет альтернативы", - сказала она.

По словам Татьяны Басик, люди "не могут попасть в поликлинику, на работу". "Многие живут в селах, куда общественный транспорт даже не ходит, и доехать можно только на личном автомобиле", - пояснила она.

Прокуратура указала на нарушения в проекте

Мария Мельникова предоставила "Кавказскому узлу" ответ заместителя прокурора района от 5 марта 2025 года. Согласно документу, размер оплаты парковочного места в Сочи определен "без учета тарифа за проезд на общественном транспорте в данном муниципальном образовании, величины среднедушевого денежного дохода населения в субъекте Российской Федерации".

Альтернативных способов парковки на данных участках не предусмотрено

"Органом местного самоуправления не учтен фактический уровень доходов населения, проживающего в Лазаревском районе города Сочи, коэффициенты востребованности улицы определены произвольно, без какого-либо обоснования. [...] Анализ проекта организации дорожного движения показал, что бесплатных парковочных мест на улицах, где введено платное парковочное пространство, не предусмотрено, что создает существенные трудности в пользовании гражданами социальными объектами инфраструктуры района, расположенными на данных улицах, часть из которых является ключевыми для жителей района. При этом альтернативных способов парковки транспортных средств на данных участках органами (на безвозмезной основе) местного самоуправления не предусмотрено. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в прокуратуру города Сочи направлен проект представления об устранении нарушений", - сказано в ответе прокуратуры.

Однако директор сочинского МКУ "Управление автомобильных дорог" Сергей Манучаров сообщил 28 марта корреспонденту "Кавказского узла", что проект подписания постановления об платных парковках находится у главы города, и в скором времени парковки в Лазаревском районе, как в остальных трех районах, станут платными. Чиновник отметил, что считает платные парковки на обочинах дорог единственно верным решением для сокращения количества транспорта на улицах города.

Участники встреч с чиновниками призвали пересмотреть идею платных парковок

Член инициативной группы Лазаревского района на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 7 февраля в здании администрации района прошла встреча жителей с главой района, директором городского департамента транспорта и помощником прокурора Лазаревского района.

По его словам, в зале, где проходила встреча, присутствовали 80 человек, а еще около 200 остались около здания администрации, так как в зале им не хватило мест.

Ни на один вопрос жители не получили обоснованного ответа

Жители, как отметил спикер, не услышали достаточно аргументированные обоснования целесообразности введения платных парковок и объяснения методики расчёта стоимости парковок по конкретным адресам, которые они озвучивали. Также им не предоставили техническую документацию, обосновывающую внедрение платного парковочного пространства.

"В целом жители на собрании задали более 20 вопросов. Ни на один вопрос жители не получили обоснованного ответа. На данном собрании не было удовлетворено единственное требование жителей Лазаревского района, а именно, полная отмена платного парковочного пространства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по Лазаревскому району", - рассказал источник.

Участники инициативной группы жителей опросили более 1000 человек, и в ходе устного опроса ни один респондент не поддержал введение платного парковочного пространства, отметил активист.

Предполагается на проезжей части улиц разместить более 400 парковочных мест

По его словам, планировка дорог в Лазаревском велась до 1990-х годов, и большинство из них - в две полосы, а всего в поселке 54 улицы и 16 переулков. "По постановлению главы города предполагается на проезжей части улиц разместить более 400 парковочных мест. Это значительно ухудшит дорожно-транспортную обстановку. Также это сделано не в интересах жителей, без учёта мнения жителей", - сказал он.

Он показал высказывания жителей Лазаревского на встречах с чиновниками, зафиксированные в протоколах собраний. В частности, один из выступающих заявил, что использование личного транспорта – это "жизненная необходимость, а не прихоть". "Так как все социально значимые объекты расположены именно в поселке Лазаревское, и жителям периферии невозможно их посещение без наличия личного автомобиля", - сказал выступающий.

Другой житель поселка озвучил требование "исключить территорию поселка Лазаревское из списка улиц с платным парковочным пространством". Еще один выступающий заявил, что действия администрации Сочи "направлены только на взимание средств, но никак не на улучшение условий жизни жителей".

"Сделав парковки платными, администрация города принуждает автовладельцев искать место для парковки автомобилей во дворах жилых домов. Всё это приведёт к массовому загромождению въездов и выездов, дворов и придомовых территорий, что является прямым препятствием спецтехники в случае ЧП", - заявил еще один выступающий.

Юрист Инна Пагаева считает, что требования местных жителей обоснованны, а введение платы за парковки – это удар по их бюджету. "Средняя заработная плата в поселке Лазаревское составляет 24-25 тысяч рублей, а средняя пенсия составляет 15-16 тысяч рублей. Платные парковки несут серьезную финансовую нагрузку на бюджет семей жителей района", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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