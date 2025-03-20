Увольнение Цомартовых показало беззащитность сотрудников перед силовыми ведомствами

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Критика в адрес следственных органов и нежелание идти на конфликт с ФСБ стало причиной увольнения из системы МВД родителей пропавшей в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой.

Как писал "Кавказский узел", Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства Дагестана за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Цомартов счел свое увольнение унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде. 18 ноября 2024 года стало известно, что Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался восстановить на службе в МВД Николая Цомартова, сочтя критикой ведомства его высказывания о расследовании дела об исчезновении дочери – Анны Цомартовой. 13 декабря мать Цомартовой пожаловалась, что ей угрожают увольнением из МВД за критику силовых ведомств из-за неэффективного расследования исчезновения дочери. Ростовский областной суд также признал законным увольнение из МВД Николая Цомартова. Суд проигнорировал выводы первой экспертизы, которая не нашла негативных высказываний о полиции, указал он. В марте стало известно, что Диана Цомартова уволилась из МВД.

Поиски ростовской спортсменки, уроженки Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля 2024 года. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. 2 марта 2024 года мать направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете.

Силовое ведомство не признает ошибок

Родителей Цомартовой могли уволить со службы в ОВД из-за их критики деятельности подразделений МВД, согласен полковник МВД Амир Колов.

"Таких примеров, когда руководство МВД увольняет множество сотрудников именно по этой причине, много. Лично меня тоже подвергли преследованию из-за критики деятельности МВД по противодействию экстремизму, в результате чего начальство совершило в отношении меня многочисленные служебные подлоги, фальсификации доказательств, лжесвидетельств, злоупотреблений властью и других нарушений трудовых, медицинских и иных прав и свобод человека", - заявил он.

По мнению бывшего полицейского, в МВД вместо того, чтобы признать допущенные ошибки, предпочитают выдавить человека из системы.

"Данное мнение общества поддерживается многими экспертами, учеными и практиками, а также активистами, которые дают отрицательные оценки роли МВД в обеспечении безопасности людей в РФ», - пояснил Колов.

МВД не терпит критики от своих же сотрудников

В увольнении родителей Анны Цомартовой ключевую роль сыграло то, что Министерство внутренних дел по своей старой традиции не терпит критики, полагает политолог Руслан Тотров.

«Здесь МВД пошло просто по пути наименьшего сопротивления и избавилось от проблемных, или как они любят говорить, токсичных (с репутационной точки зрения) сотрудников, в какой-то очень извращенной форме понимания репутации. Министерства, ведомства, любые организации, связанные так или иначе с государством, очень не любят, когда в их рядах есть люди, которые, если не раскачивают воображаемую лодку, то чересчур активны в публичном пространстве. Поэтому все совершенно понятные, искренние и просто человеческие порывы родителей Анны Цамартовой наверняка вызывали массу недовольства в министерстве внутренних дел", - сказал он.

Кроме того, родители Анны Цомартовой задавали много вопросов к ФСБ, потому что девочку последний раз видели рядом с режимным объектом ведомства, отметил он.

Последнее, что хотело бы министерство внутренних дел Северной Осетии, Дагестана или любое другое, это такого невольного конфликта с Федеральной службой безопасности

"Я думаю, что последнее, что хотело бы министерство внутренних дел Северной Осетии, Дагестана или любое другое, это такого невольного конфликта с Федеральной службой безопасности. Поэтому я совершенно уверен, что ни о какой поддержки со стороны МВД Северной Осетии в публичном конфликте с их коллегами из Дагестана, конечно, для родителей Анны речи идти не могло. И то, что с ними случилось, к великому сожалению, это абсолютно закономерная история для современной России", - сказал Тотров.

Поиск пропавших на Северном Кавказе людей остается проблемой

На Северном Кавказе часто следствие проходит крайне формально при исчезновении людей, причем не важны обстоятельства исчезновения, считает правозащитник Магомед Муцольгов.

Человек пропал, его обязаны искать. Это главная обязанность государства

"Человек пропал, его обязаны искать. Это главная обязанность государства. Они обязаны найти или живого человека, или тело. Что можно сказать в этом случае? Сделано недостаточно, как и во всех делах о похищенных. Следствие зависло, и они будут его приостанавливать, потом опять возбуждать. Затем через какое-то время опять приостанавливать. А дальше уже нет никакого расследования. Кому бы они его не передали, я не вижу эффективности расследования», - сказал он.

По мнению правозащитника, чиновникам и ведомству не нравится активность своих сотрудников.

«Я понимал, что Цомартовы хоть и сотрудники, но их рано или поздно уволят. Они не смирились с исчезновением своего ребенка. Вероятно, им сказали, что работа ведётся и им не надо активничать. Многие думают, что погоны спасают, если ты чиновник, ты силовик или еще кто-то. Ничего подобного. Как только ты попадаешь в беду, ведомство от тебя отказывается», - пояснил Муцольгов.

Причем Цомартовых, по его словам, нельзя назвать оппонентами власти.

«Они были довольно аккуратны в своих высказываниях и поступках. Даже, я скажу так, они заигрывали этой властью, и, будучи при погонах, были осторожными. И дочь их была вполне в системе. Но как только у власти возникает конфликт интересов, их не пощадили и от них избавились», - отметил Муцольгов.

Он сомневается, что Анну Цомартову найдут живой.

«Я сомневаюсь, что она жива. Если бы она просто от расстройства убежала, то все равно через какое-то время проявила себя. Сколько можно бегать? А сейчас прошло уже много времени», - сказал Муцольгов.

Конфликт с ФСБ и молчание МВД

МВД по собственной инициативе не информирует людей о ходе розыска, отметил главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатулаев.

Всю информацию мы получаем именно от родителей

«Анна Цомартова пропала, были какие-то фотографии в сетях, что она якобы в Дубае находится где-то, что она, якобы, влюблена в тренера. В сетях публикуются периодические обращения ее матери и родственников в различные правоохранительные структуры в Дагестане и в Северной Осетии. И всю информацию мы получаем именно от родителей, от матери Цомартовой», - сказал он.

По мнению журналиста, ситуация усугублялась отсутствием инициативного информирования родных со стороны органов розыска.

«Я считаю, что наши правоохранительные органы, те, которые занимаются розыском, скорее всего, это МВД, должны были самостоятельно, инициативно выходить, объяснять, говорить, какая работа проведена, какой объем работы, какой ее характер, какие результаты, что они в дальнейшем собираются предпринимать», - пояснил Фатулаев.

Причиной увольнения Цомартовых стало то, что они вступили в открытый конфликт не только с МВД Дагестана, но и с ФСБ, прокомментировал ситуацию дагестанский журналист на условиях анонимности.

"Их постоянные публичные жалобы и обращения к руководству страны на действия силовиков Дагестана вызвали такую ответную реакцию, считает он.

То, что родители Анны, хоть они из полицейской системы, не удовлетворились ответами и отписками МВД по РД и других силовых структур, стало силовое начальство раздражать, считает журналист.

"А с учётом того, что совершенно непонятно, куда пропала Анна, это раздражение усиливается вдвойне. Ведь если Анна утонула, то тело давно уже должно было всплыть", - указал он.

По мнению журналиста, Цомартовы, конечно, не могли опираться на МВД родной республики в публичном противостоянии с МВД по Дагестану. "В этой структуре не принято поддерживать ситуации, ведущие к внутренним конфликтам", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" подготовил справку "Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи".

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