Работа аэропорта Волгограда временно ограничена

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В аэропорту Волгограда введен план «Ковёр», временно ограничены прием и выпуск самолетов.

"Кавказский узел" сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда дважды вводились и в ночь на 13 марта.

Временный запрет введен в воздушной гавани сегодня ночью по распоряжению Росавиации, сообщает ИА «Высота 102».

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в 03:33 в аэропорту Волгоград Гумрак", - цитирует издание сообщение федерального агентства.

Напомним, власти Волгоградской области запретили публиковать в СМИ и интернете информацию об атаках дронов, а также сведения о расположении правоохранительных органов и объектов ЖКХ. Запрет на публикации об атаках дронов вызвал недоумение волгоградцев.

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