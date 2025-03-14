МИД России отменил рекомендации не посещать Абхазию

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Рекомендации для граждан России воздержаться от поездок в Абхазию отменены.

11 ноября в Абхазии начались акции протеста против инвестиционного соглашения с Россией. В результате протестов Аслан Бжания ушел в отставку с поста президента, 22 ноября стало известно, что он покинул Абхазию. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Решение об отмене рекомендаций не посещать Абхазию принято на фоне стабилизации ситуации в республике, сообщает МИД РФ в заявлении, опубликованном сегодня на сайте дипломатического ведомства.

«Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов. При этом сохраняют актуальность стандартные правила для граждан, выезжающих на отдых, включая соблюдение осторожности в темное время суток и в потенциально опасных местах, а также уважение к местным обычаям и традициям», - говорится в заявлении.

Правоохранительные органы двух стран постоянно контактируют по вопросам правопорядка и безопасности туристов, говорится также в заявлении.

МИД рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Абхазию 15 ноября 2024 года на фоне протестов в стране.

Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в Абхазии оппозиция не смогла урегулировать разногласия с законной властью и «вышла за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта». Захарова добавила, что подобные кризисы тормозят развитие Абхазии и «отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций».

«В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности - выехать из страны», заявила 15 ноября Захарова, чьи слова привел "Коммерсант".

Напомним, 1 марта прошло голосование во втором туре досрочных выборов президента Абхазии. В нем участвовали и. о. президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба. Бадра Гунба набрал 54,73% голосов и победил на выборах, Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов. 15 февраля, в первом туре выборов, участвовали пять кандидатов. Ни один из них не набрал достаточное для победы число голосов. Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил избранного президента Абхазии Бадру Гунбу с победой на выборах, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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