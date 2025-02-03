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09:38, 3 февраля 2025

Дагестан третий раз подвергся атаке дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько беспилотников сегодня утром попытались атаковать объекты в Каспийске.

Как информировал "Кавказский узел", с начала военной операции на Украине Дагестан впервые подвергся атаке беспилотника 6 ноября, летательный аппарат был сбит в Каспийске. Во второй раз республика подверглась атаке дронов 30 ноября, дрон также был обезврежен в Каспийске.

По данным главы Дагестана Сергея Меликова, беспилотники над объектами в Каспийске были замечены сегодня утром.

Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации, разрушений и пострадавших нет, сообщил он в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская, Волгоградская и Астраханская области минувшей ночью подверглись атакам беспилотников. В Волгоградской области из-за падения обломков дрона на нефтеперерабатывающем заводе произошло несколько возгораний.

Всего за ночь в регионах юга России было обезврежено 59 дронов. В аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

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Автор: "Кавказский узел"

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