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09:18, 3 февраля 2025

Закрыты аэропорты Грозного, Махачкалы и Владикавказа

Самолет во время полета. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа.

По данным Росавиации, в аэропортах Грозного, Махачкалы и Владикавказа введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Авиадиспетчеры, экипажи самолетов и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, привел сегодня "Интерфакс" сообщение ведомства.

Согласно информации онлайн-табло аэропортов "Владикавказ" и "Северный" (Чечня), задержек рейсов пока нет. По данным онлайн-табло аэропорта Махачкалы, задерживается один рейс в Москву.

В аэропорту Владикавказа введен режим "Ковер", сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло .

"Кавказский узел" также писал, что минувшей ночью атакам беспилотников подверглись Ростовская, Волгоградская и Астраханская области. В Волгоградской области из-за падения обломков беспилотника на нефтеперерабатывающем заводе произошло несколько возгораний. Военные уточнили, что за ночь в регионах юга России обезврежено 59 дронов.

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Автор: "Кавказский узел"

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