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00:35, 29 января 2025

Озвучены детали нового дела против сдавшегося участника чеченского подполья Япова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники обеспокоены состоянием здоровья Хамида Япова, который отбыл два срока за причастность к чеченским боевикам, но в декабре 2024 года был арестован в третий раз. Сотрудник правозащитной организации считает, что очередное дело против Япова частью системной проблемы преследования сдавшиеся в надежде на амнистию боевиков. 

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2012 года Верховный суд Чечни приговорил Хамидуллу Япова к 14 годам лишения свободы по делу о гибели 84 псковских десантников в боях под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году. Япов должен был освободиться из колонии 13 декабря 2024 года, но так и не вышел к встречавшим его родственникам: силовики еще в колонии задержали его, предъявив новые обвинения - участие в вооруженном мятеже, бандитизм и посягательство на жизнь военнослужащих. Обвинения касаются боестолкновения у станицы Червленная Шелковского района 4 октября 1999 года. Сейчас житель Чечни находится в СИЗО города Ессентуки.  Близкие Япова заявили о фабрикации уголовного дела.

4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района отряды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба напали на военнослужащих войсковой части Минобороны, в результате чего 15 человек погибли, 28 были ранены.

Племянница Хамида Япова, Бэла, сообщила, что в настоящее время решается вопрос о заключении соглашения с адвокатом для её дяди. «(28 января) его в КБР повезли на судебно-медицинскую экспертизу. В Пятигорск его привозят на следственные действия. Состояние здоровья у него неважное: у него все внутренние органы болят, зрение садится. Ещё он весь в шрамах от пыток», – рассказала она.

Бэла отметила, что 13 декабря 2024 года она вместе с родственниками поехала встречать Хамида Япова во Владимир, где он должен был выйти после отбытия предыдущего срока. «Но его со двора скрутили и забрали в Следственный комитет. Он хотел нас предупредить, но не успел. В тот же день ему предъявили новые обвинения. И в суде во Владимире назначили 2 месяца содержания под стражей и увезли в Пятигорск», – пояснила она.

Добравшись до Пятигорска, Бэла сумела проникнуть в здание Следственного комитета и увидеться с дядей. «Был звонок из Пятигорска, и он говорит: меня забрали, а я нахожусь по такому-то адресу. Вы меня не ждите, меня не выпустят. Но мы тут же поехали по адресу. С адвокатом зашли в здание СК, в кабинет не пускали. Но я ворвалась туда, увидела дядю Хамида, он такой маленький стал: ему 50 лет, а в нём 50 кг веса. Я забежала, обняла его, поцеловала. Все в шоке, начальник говорит: как ты тут оказалась, выйди отсюда. Я сказала: человек дважды отсидел, дважды за одну и ту же статью, выпустите его, ему нужно лечение», – рассказала Бэла. С тех пор у неё не было возможности лично пообщаться с дядей.

Хамидулла Япов присоединился к чеченским боевикам, воевавшим против федеральных сил, в 1999 году. Однако уже весной 2000 года он сдался в отдел ФСБ по месту жительства, рассчитывая на амнистию. Вместо этого Япов был арестован, а в том же году суд приговорил его к четырём годам лишения свободы за участие в незаконном вооружённом формировании. В декабре 2002 года он досрочно вышел на свободу. В декабре 2010 года силовики задержали Япова в его московской квартире по новым обвинениям  — на этот раз по делу о нападении на псковских десантников 29 февраля 2000 года. 

Как отмечают правозащитники, разбиравшие вынесенный Япову в 2012 году приговор к 14 годам заключения, обвинения основывались на показаниях засекреченных свидетелей и спорных доказательствах. Судебный процесс сопровождался серьёзными нарушениями, а сам Япов, наряду с другими подсудимыми, утверждал, что признательные показания были выбиты из него под пытками.

29 февраля - 1 марта 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района произошел бой между солдатами шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ и отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате погибли 84 из 90 военных , четверо получили ранения. Потери среди боевиков составили 370 человек.

"Не было ни одного оправдательного приговора"

По мнению пожелавшего не публиковать свое имя представителя Центра защиты прав человека (ЦЗПЧ) «Мемориал»*, основанием для возобновления дела против Япова стала ненависть следственной группы к тем, кто был причастен к вооруженному подполью. «И повышение показателя раскрываемости», – добавил он.

Сотрудник «Мемориала» также отметил, что проверки обвинений в пытках в подобных делах проводятся формально. «Вся проверка состояла из допроса самих пытавших, которые, конечно, сказали, что не пытали, и этого было достаточно для судей», – подчеркнул представитель ЦЗПЧ.

По его словам, подобные дела фабрикуются по шаблону. «Обвинение кочует из одного дела в другое путём копирования. Везде только засекреченные свидетели или те, кого запытали и заставляют давать показания против других. И, конечно, суд всегда выносит обвинительный приговор, особенно по всем делам, связанным с событиями двух войн. Это делается с молчаливого согласия руководства Чечни. Не было ни одного оправдательного приговора, хотя защита доказывала в суде невиновность подсудимого и абсурдность обвинения», – пояснил он.

«Этот же Япов сдался, поверив в объявленную амнистию. Алавди Батыкаев тоже сдался таким же образом, хотя не был участником войны, а оказался внутриперемещённым лицом в селе Селментаузен Веденского района, где сдавался отряд из 71–73 бойцов. И почти всех сдавшихся тогда через 10 лет начали сажать», – рассказал представитель ЦЗПЧ «Мемориал».

В сентябре суд приговорил к 16 годам колонии жителя Грозного Алавди Батыкаева, признав его участником атаки на псковских десантников. Приговор был вынесен вопреки противоречиям в показаниях свидетелей. Рассказы потерпевших о ходе боя принципиально противоречат показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела Батыкаева, заявили в ноябре 2023 года адвокат грозненца и правозащитник Оюб Титиев. "Показания трех засекреченных свидетелей одинаковы: они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком и лично с ними не были знакомы, однако даже помнят имена", - отметил тогда Титиев.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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