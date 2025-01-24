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06:08, 24 января 2025

Близкие заявили о фабрикации уголовного дела против жителя Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Чечни Хамидулла Япов уже дважды отбыл наказание за причастность к чеченским боевикам в 1999-2000 годах, но после окончания срока ему предъявили новые обвинения. 

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2012 года Верховный суд Чечни приговорил Хамидуллу Япова к 14 годам лишения свободы по делу о гибели 84 псковских десантников в боях под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни в 2000 году. В декабре 2024 года стало известно, что Япов вновь арестован

29 февраля - 1 марта 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района произошел бой между солдатами шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ и отрядом полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате погибли 84 из 90 военных , четверо получили ранения. Потери среди боевиков составили 370 человек.

50-летний Хамидулла Япов должен был освободиться из колонии 13 декабря 2024 года, но так и не вышел к встречавшим его родственникам: силовики еще в колонии задержали его, предъявив новые обвинения - участие в вооруженном мятеже, бандитизм и посягательство на жизнь военнослужащих (статьи 209, 279 и 317 УК России), сообщил 23 января Центр защиты прав человека "Мемориал"*. 

Уроженец села Каясула Нефтекумского района Ставропольского края Хамидулла Япов примкнул к чеченским боевикам, воевавшим против федеральных сил, в 1999 году. Весной 2000 года он покинул их ряды и явился с повинной в отдел ФСБ по месту своего жительства в Ставропольском крае, рассчитывая, что попадет под амнистию. Тогда Япов был арестован, в 2000 году суд приговорил его к четырем годам заключения по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК). В декабре 2002 года он досрочно освободился, после чего переехал в Москву и занялся бизнесом. 

В декабре 2010 года силовики забрали Япова из квартиры в Москве и не сообщив родственникам причин задержания. Из столицы его перевезли в СИЗО Грозного вместе с новыми обвинениями - по делу нападении на псковских десантников 29 февраля 2000 года. Тогда ему вменили статьи о бандитизме, посягательстве на жизнь военных и террористической деятельности (209, 317 и 205.3 УК России). Обвинения строились на показаниях засекреченных свидетелей и сомнительных доказательствах, а суд сопровождался серьезными нарушениями, отмечают правозащитники, которые проанализировали вынесенный в 2012 году приговор Япову. Во время судебного процесса подсудимые, в том числе Япов, заявляли, что их принудили к признательным показаниям под пытками. 

Новые обвинения, предъявленные Хамидулле Япову 13 декабря 2024 года, касаются боестолкновения у станицы Червленная Шелковского района 4 октября 1999 года. Сейчас житель Чечни находится в СИЗО города Ессентуки. 

4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района отряды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба напали на военнослужащих войсковой части Минобороны, в результате чего 15 человек погибли, 28 были ранены.

Источник «Мемориала»* отмечает, что уголовные дела против бывших боевиков, в том числе добровольно сдавшихся, фабрикуются по одной и той же схеме и Япов далеко не первый, кому снова и снова предъявляют обвинения. “Нередко они выжидают, пока осужденный полностью отбудет назначенный судом срок, и, когда человек готовится к освобождению и встрече с близкими, его у ворот, или еще до выхода, как в случае с Хамидуллой Яповым, задерживают силовики, предъявляя новое обвинение. Таким образом российские правоохранительные органы не только пополняют статистику раскрытых дел, связанных с эпизодами военных действий в Чечне, но и фактически лишают людей шанса когда-либо вернуться к нормальной жизни на свободе”, - цитирует ЦЗПЧ слова источника. 

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Автор: "Кавказский узел"

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