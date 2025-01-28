Военный осужден в Грозном за уклонение от службы

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Суд в Грозном приговорил к шести годам заключения военнослужащего-контрактника Ахмеда Цицкиева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Ахмед Цицкиев 6 ноября 2023 года самовольно покинул воинскую часть и уехал по месту своего жительства, где проводил время по своему усмотрению. 6 июня 2024 года он сам явился в воинскую часть.

Грозненский гарнизонный военный суд признал Цицикаева виновным в самовольном оставлении воинской части и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат контрактника обжаловал приговор, но Южной окружной военный суд оставил его без изменений, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от представителей Ахмеда Цицкиева относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 декабря 2024 года суд в Грозном приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Александра Павленко, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

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