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14:17, 28 января 2025

Военный осужден в Грозном за уклонение от службы

Грозненский гарнизонный военный суд. Фото: https://sudyrf.info/groznyy/groznenskiy-garnizonnyy-voennyy-sud

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Грозном приговорил к шести годам заключения военнослужащего-контрактника Ахмеда Цицкиева, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Ахмед Цицкиев 6 ноября 2023 года самовольно покинул воинскую часть и уехал по месту своего жительства, где проводил время по своему усмотрению. 6 июня 2024 года он сам явился в воинскую часть.

Грозненский гарнизонный военный суд признал Цицикаева виновным в самовольном оставлении воинской части и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат контрактника обжаловал приговор, но Южной окружной военный суд оставил его без изменений, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от представителей Ахмеда Цицкиева относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 декабря 2024 года суд в Грозном приговорил к пяти годам заключения военнослужащего Александра Павленко, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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