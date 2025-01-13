Власти отчитались о ликвидации двух свалок в Кабардино-Балкарии

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Участки сельхозземель близ сел Псычох и Нартан, где были обнаружены несанкционированные свалки, после вмешательства Россельхознадзора очищены от мусора.

На территории Кабардино-Балкарии после вмешательства Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора ликвидированы две несанкционированные свалки на землях сельскохозяйственного назначения, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Свалку в окрестностях села Псычох Баксанского района специалисты Управления Россельхознадзора выявили в июне 2024 года. На площади 3 тысячи квадратных метров были размещены строительные отходы и отходы производства и потребления. Еще одно захламление было обнаружено в сентябре 2024 года возле села Нартан Чегемского района. Более 1 тысячи квадратных метров плодородных земель оказались перекрыты отходами производства и потребления.

Владельцам земельных участков объявлены предостережения. Повторные выездные обследования показали, что землепользователи очистили земли от мусора. "На сегодняшний день оба участка приведены в состояние, пригодное для ведения сельскохозяйственной деятельности", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии на раз жаловались на несанкционированные свалки. В частности в июне 2024 года жители возмутились, что реку Нальчик засоряют отходами и раскритиковали чиновников за бездействие.

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