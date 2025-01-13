RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:35, 13 января 2025

Власти отчитались о ликвидации двух свалок в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участки сельхозземель близ сел Псычох и Нартан, где были обнаружены несанкционированные свалки, после вмешательства Россельхознадзора очищены от мусора.

На территории Кабардино-Балкарии после вмешательства Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора ликвидированы две несанкционированные свалки на землях сельскохозяйственного назначения, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Свалку в окрестностях села Псычох Баксанского района специалисты Управления Россельхознадзора выявили в июне 2024 года. На площади 3 тысячи квадратных метров были размещены строительные отходы и отходы производства и потребления. Еще одно захламление было обнаружено в сентябре 2024 года возле села Нартан Чегемского района. Более 1 тысячи квадратных метров плодородных земель оказались перекрыты отходами производства и потребления.

Владельцам земельных участков объявлены предостережения. Повторные выездные обследования показали, что землепользователи очистили земли от мусора. "На сегодняшний день оба участка приведены в состояние, пригодное для ведения сельскохозяйственной деятельности", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии на раз жаловались на несанкционированные свалки. В частности в июне 2024 года жители возмутились, что реку Нальчик засоряют отходами и раскритиковали чиновников за бездействие.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:15, 13 января 2025
Житель Краснодара задержан по подозрению в создании секты
13:34, 13 января 2025
Двое жителей Карачаево-Черкесии наказаны за хранение экстремистской литературы
12:37, 13 января 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
10:32, 13 января 2025
39 азербайджанских семей вернулись в Джебраил
08:42, 13 января 2025
Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО
00:06, 13 января 2025
Пробка на КПП "Верхний Ларс" выросла до 225 автомобилей
Все события дня
Новости
Незаконная вырубка сосен в нацпарке "Приэльбрусье". Фото: https://07.мвд.рф/news/item/59846976
16:54, 13 января 2025
Житель Эльбрусского района обвинен в вырубке сосен в нацпарке
Игорь Дербаба. Скриншот фото из Telegram-канала prohlad_no от 20.12.24, https://t.me/prohlad_no/10159.
13:05, 12 января 2025
Боец из Прохладного убит на Украине
Черкесский флаг. Стоп-кадр видео из YouTube-канала "Черкесы-адыги" от 30.10.24, https://www.youtube.com/watch?v=qDxEkfDPIVA
23:59, 11 января 2025
Признание Украиной геноцида черкесов обнадежило активистов
Стенд с именами убитых бойцов в школе станицы Котляревская. Скриншот фото из Telegram-канала Татьяны Саенко от 07.12.24, https://t.me/tatianasayenko/2516
21:18, 11 января 2025
Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции
Флаг Абхазии. Фото: Giorgio Comai / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0
19:26, 10 января 2025
Абхазия отказалась открыть участок в Нальчике
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:47, 13 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Бывшие судьи обратились в суд
Фото
13:02, 10 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Постскриптум к отравлению детей из Саратова в Нальчике
Фото
16:32, 8 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
13
«Благодарность» врачу - норма или вывих?
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
13:47, 13 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Бывшие судьи обратились в суд
Фото
13:02, 10 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Постскриптум к отравлению детей из Саратова в Нальчике
Фото
16:32, 8 января 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
13
«Благодарность» врачу - норма или вывих?
Фото
11:27, 31 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2024 год в Кабардино-Балкарии. Все, чем он запомнится..
Фото
09:41, 27 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Банкротство. Как конкурсный управляющий долги кредиторов возвращал
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Борис Гончаренко (слева) и Богдан Абдурахманов. Скриншот фото "Зона солидарности" от 26.06.24, https://t.me/solidarity_zone/2707
13 января 2025, 19:57
Абдурахманов и Гончаренко приговорены к длительным срокам в колонии

Очистка пляжа от мазута. Фото: Оперштаб Краснодара
13 января 2025, 18:24
Власти изменили тактику очистки пляжей Кубани от мазута

Мзия Амаглобели. Фото: издание "Батумелеби"
13 января 2025, 15:30
Журналистка Амаглобели обвинена в нападении на полицейского

Следы мазута на погибшей птице. Скриншоты из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/84303
13 января 2025, 10:58
Мазут угрожает орнитологическому заказнику на Тамани

Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Показать больше