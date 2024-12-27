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02:06, 27 декабря 2024

Пашинян вступил в полемику с Лукашенко на саммите ЕАЭС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в саммите ЕАЭС дистанционно и заявил о своем отказе ехать в Минск. 

"Кавказский узел" писал, что с 1 января 2024 года Армения председательствует в Евразийском экономическом союзе. 25 декабря Никол Пашинян отказался приехать в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав стран СНГ, сославшись на заражение COVID. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что "Кремль рассчитывает на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС по видео-конференц-связи". 

В ходе заседания президент Беларуссии Александр Лукашенко заявил, что председательство переходит к Беларуссии, поэтому летнее заседание с учетом белорусского председательства, предлагается провести примерно 29 мая 2025 года в Минске и совместить его с Евразийским экономическим форумом. Лукашенко также выразил недовольство "физическим отсутствием участников саммита".

"Если нашим наблюдателям интересен наш союз, я попросил бы их присутствовать на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать", - заявил Лукашенко.

Он обратился к Пашиняну и заявил, что "это его не касается, они знают, что он не только сбрил бороду, но и приболел немножко". "Поэтому мы воспринимаем вас как нового, молодого, внешне, по крайней мере, члена нашего союза", - добавил Лукашенко.

На это Никол Пашинян ответил, что "не возражает против проведения заседания Высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, но делегация Армении примет участие дистанционно". Ранее Никол Пашинян заявил, что "пока Белоруссией правит Лукашенко, он не посетит эту страну".

"А что за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвести? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно", - отреагировал Лукашенко. Пашинян ответил, что по этому поводу он ранее выступил с публичным заявлением, и это заявление остается в силе. "Я не думаю, что это правильный формат для обсуждения данного вопроса", - сказал он..

Когда Лукашенко сказал, что "рассмотрит заявление Пашиняна", Никола Пашинян парировал, что "его заявление рассмотрению не подлежит, это принятое решение". "Мы рассмотрим вопрос наличия телевизора, чтобы вы смогли дистанционно выступать", - заявил Лукашенко, на что Пашинян ответил, что "с пониманием относится к тому, что у Белоруссии, возможно, возникли проблемы и с телевизорами".

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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