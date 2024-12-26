Пашинян отказался от участия в саммите стран СНГ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав стран СНГ. Объявляя об этом, он сослался на заражение COVID.

"Кавказский узел" писал, что с 1 января 2024 года Армения председательствует в Евразийском экономическом союзе. Пашинян заявлял, что Ереван будет пресекать попытки использования объединения в политических целях.

Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook*, что не примет участия в неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге.

По словам Пашиняна, он заразился ковидом: вирус у него диагностировали 23 декабря. В тот же день, а также 24 декабря он был изолирован и работал из резиденции, а 25 декабря тест показал отрицательный результат, после чего он вернулся к обычному рабочему режиму.

"Посоветовавшись с коллегами, я принял решение не участвовать в сегодняшнем неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. До конца дня решу вопрос принятия участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - написал Пашинян.

Позже Пашинян написал, что повторный тест на ковид у него дал положительный результат. "До выздоровления буду работать с определенными ограничениями", - сообщил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "Кремль рассчитывает на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС по ВКС по видео-конференц-связи", его слова цитирует ТАСС.

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