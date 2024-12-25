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07:58, 25 декабря 2024

Активистка провела в Подмосковье пикет в поддержку Мусаевой

Оксана Осадчая на пикете в поддержку Заремы Мусаевой. Раменское, 24 декабря 2024 года. Фото RusNews, опубликованное на странице Оксаны Осадчей во "ВКонтакте" https://vk.com/wall258387065_4531

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оксана Осадчая провела в Раменском одиночный пикет в поддержку Заремы Мусаевой, арестованной в Чечне по новому уголовному делу. Пикет привлек внимание прохожих и силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре стало известно, что в отношении Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности колонии, совершенная в отношении сотрудника". Мусаева была переведена из колонии-поселения в СИЗО в Грозном, ей предъявлено обвинение, по которому Мусаевой грозит до пяти лет колонии. Женщина заключена под стражу.

По версии следствия, 29 октября Зарема Мусаева напала на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения, и нанесла ему "один удар ладонью в область шеи", а также "сорвала левый погон с его формы". Мусаева сообщила, что никакого нападения не совершала.

В городе Раменское Московской области незрячая активистка Оксана Осадчая вышла на пикет в поддержку Заремы Мусаевой, сообщило 24 декабря RusNews. "Однако проведению пикета помешали сотрудники полиции. Оксана выложила на магнитной доске «Свободу = жизнь Зареме Мусаевой»", - говорится в публикации.

Длительное заключение, которое ей снова грозит, она может и вовсе не пережить

Подробности пикета Оксана Осадчая изложила вечером 24 декабря на своей странице во "ВКонтакте". Она пояснила, что выступила в поддержку Заремы Мусаевой, которую "отправили в СИЗО по новому абсурдному уголовному делу". "И которая должна была выйти на свободу уже в марте следующего года. У неё сахарный диабет, ей и в условиях колонии-поселения не всегда оказывали медицинскую помощь, поэтому её состояние часто ухудшается, а длительное заключение, которое ей снова грозит, она может и вовсе не пережить. Именно поэтому я написала выпуклыми буквами на магнитной доске «Свободу = жизнь Зареме Мусаевой»", - говорится в публикации.

28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Зарему Мусаеву беспокоят боли в ногах, но она не получает лечения в больнице. Новое уголовное дело Мусаевой правозащитники считают не связанным с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Статья, которую вменили Мусаевой, чаще всего применяется при бунтах в колонии.

Кто-то спрашивал про её статью и выражал сочувствие, одна девушка назвала меня смелой

Пикет привлек внимание прохожих. "Какой-то прохожий с хамоватыми нотками в голосе спросил, за что она сидит... Рассказала про её дело, на что он ответил: «Ну пусть посидит, ничего страшного». Но были и приятные прохожие: кто-то спрашивал про её статью и выражал сочувствие, одна девушка назвала меня смелой и обняла", - рассказала Оксана Осадчая.

Вскоре к пикетчице, по ее словам, подошли полицейские. "Тоже спросили про Зарему, стали переговариваться, доставлять меня или нет, спросили, доставляли ли меня уже в отдел, проводили ли беседу со мной. Ответила, что да. Про себя подумала, что даже в оба отдела в Раменском. Возможно, кто-то из них меня вспомнил, потому что паспорт, побывавший в стольких руках за большую часть моих пикетов, спрашивать не стали. Решили отпустить, попросив передвинуться поближе к кассам, потому что администрация позвонила им и сказала, что мне в этом месте нельзя стоять", - закончила свой рассказ Оксана Осадчая.

Оксана Осадчая имеет инвалидность первой группы, незрячую активистку неоднократно задерживали на одиночных пикетах в поддержку политзаключенных, сообщил 27 августа 2024 года правозащитный проект "ОВД-Инфо" (включен в реестр иностранных агентов). В тот день силовики в Москве задержали Оксану Осадчую, вышедшую на одиночный пикет с плакатом «Никто не должен оставаться в одиночестве. Пишите письма политзаключенным».

Напомним, 27 июня Шалинский горсуд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд объяснил, что она не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 12 ноября Верховный суд Чечни вернул в горсуд для нового рассмотрения ходатайство об УДО Мусаевой.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок наказания Заремы Мусаевой. Защита настаивает на ее невиновности. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Автор: "Кавказский узел"

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