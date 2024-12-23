Предприниматели добились отсрочки сноса рынка в Баку

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Районные власти в Баку отложили на месяц снос Кешлинского рынка после акции протеста предпринимателей, потребовавших дать им время на поиск новых мест для торговли.

Торговцы, работающие на Кешлинском рынке в Баку, 22 декабря провели акцию протеста против закрытия рынка, намеченного районной властью на 1 января 2025 года. Предприниматели попросили отложить закрытие рынка на три месяца, чтобы они могли успеть найти другие места для торговли и перенести туда свой товар.

"Куда нам деться, нас не предупреждали о сносе. Просим отложить наше выселение до конца марта, чтобы не оказались с товарами на улице. Здесь зарабатывают на хлеб три тысячи человек. Государство должно позаботиться о семьях этих людей", - сказала сегодня, в частности, предприниматель Ширин Абдуллаева корреспонденту "Кавказского узла".

Рахим Гасымов рассказал, что взял деньги в долг для приобретения товара, а теперь не может его продать из-за грядущего сноса рынка. "Просим перенести снос базара на 1 апреля, чтобы мы успели перевезти наш бизнес. Или пусть нам предложат другие места для торговли", - озвучил сегодня Гасымов корреспонденту "Кавказского узла" свои требования к властям.

Предприниматель Зарифа Ахмедова 25 лет продает консервированные овощи. "Мы знали о сносе рынка, но нам не было сказано, когда это произойдет. Дирекция нам говорила, что не знает время сноса. Куда мне теперь унести две тонны консервированных овощей, варенья? Просим от Агенства автодорог отстрочить снос рынка до конца марта", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Госагентство автодорог Азербайджана объяснило снос рынка строительством автодороги от улицы Гасана Алиева до станции метро "Кероглу" параллельно проспекту Зии Буниядова. Новая дорога необходима для того, чтобы разгрузить городские автодороги, говорится в заявлении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Во время акции протестующие попытались перекрыть дорогу, но полицейские не позволили им это сделать, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Эльбрус Ибрагимов. Он отметил, что ни одного человека не задержали.

Начало сноса рынка отложено до 1 февраля 2025 года "с учетом многочисленных обращений граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью на указанном рынке", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Исполнительной власти Наримановского района Баку.

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