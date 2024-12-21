Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Суд в Нальчике приговорил военнослужащего из Северной Осетии к пяти годам и шести месяцам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части.

По версии следствия, военнослужащий Минобороны со 2 апреля по 7 августа и с 25 сентября по 13 октября текущего года без уважительных причин отсутсвовал по месту прохождения службы. В первом случае военный сам явился в военный комиссариат в Моздоке, а во втором случае – в отдел МВД по Моздокскому району. В обоих случаях он пояснил, что проводил время по своему усмотрению.

Военный признал свою вину и раскаялся. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам заключения, признав его виновным в самовольном оставлении части, сообщила 20 декабря пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что 14 декабря стало известно, что суд приговорил к пяти годам колонии военнослужащего из Нальчика Рустама Бижоева, также признав его виновным в самовольном оставлении места службы.

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