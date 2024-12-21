Сельчане на севере Азербайджана пожаловались на лишение их пастбищ

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Частная компания вырубила в Шекинском районе на севере Азербайджана лесные массивы для посадки ореховых садов. Экоактивисты отметили, что вырубке подверглись редкие растения, а местные жители пожаловались на лишение их пастбищ для выпаса скота.

Уничтожение лесного массива в Шекинском районе Азербайджана приводит к сокращению территорий для выпаса скота сельчан, рассказал активист и преподаватель местной школы Ибрагим Хасыев.

"С другой стороны, теряя леса и кустарники, мы губим нашу природу, красоту вокруг, в воздухе уменьшается количество кислорода, в почве теряется влага и все это наносит непоправимый урон здоровью людей", – сказал Хасыев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, вырубка лесов началась в 2019 году и продолжается до сих пор. Жители обращались в местную администрацию и направляли жалобы в Минэкологии, но ответов нет. С предприятием, занимающимся вырубкой, они связывались в рабочем порядке, но сотрудники фирмы перенаправляли их в Баку говоря, что выполняют указания из столицы.

Владельцы холдинга AGA Şirkətlər Groupu Гафар и его отец Айдын Демирчи в 2019-2021 годах взяли в аренду в Шекинском и Гахском районе 3 тысячи гектаров земли, на которой вырубили зеленые насаждения для посадки ореховых деревьев. Минэкологии потребовало от бизнесменов вернуть государству эти земли для восстановления лесов. Но семья Демирчи требование министерства не выполнила, рассказал активист Джавид Гара. Государству нанесен ущерб на 100 миллионов манатов (около 58,8 миллиона долларов), заявил он.

14 декабря МВД Азербайджана задержало президента компании Monte Ferro Гафара Демирчи. Monte Ferro занималось вырубкой лесов для закладки ореховых садов. Пресс-служба МВД пояснила, что Демирчи задержан за нанесение урона природе, оцениваемого в 8 миллионов манатов (около 4,7 миллиона долларов), ему вменяется массовая вырубка деревьев организованной группой. 20 декабря Демирчи был отпущен на свободу после компенсации государству ущерба. Его отец Айдын Демирчи записал видео, на котором извинился за проступок сына и пообещал восстановить лесной массив в Шекинском районе.

Речь идет о вырубке сотен тысяч деревьев и кустарников. В уничтоженном лесе могли произрастать редкие и характерные для Шеки виды растений, недавно обнаруженные в районе – посевной каштан (Castanea sativa Mill), древовидная лещина (Coryluscolurna L), широколистный кустарник семейства розовых Пиканта (Pyracantha coccinea M. Roem) и шафран (Crocus speciosus Bieb), отметил корреспонденту "Кавказского узла" экоактивист из Шекинского района Исфендияр Сулейманлы.

Вырубка леса в Шеки приведет к высыханию ручьев, а это в свою очередь вызовет сужение ареала распространения диких животных и растений, добавил он.

Эколог Рауф Мамедов выразил удовлетворение действиями МВД, но считает правильным предъявить претензии к Минэкологии, которое обязано следить за арендаторами, и заключая с ними договора, не допускать вырубки лесного массива. "Министерство должно предвосхищать уничтожение лесов, а не заниматься восстановлением после того, как там уже ничего не осталось. Так как полное восстановление порушенного леса занимает десятки лет", – сказал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Жители села Бибеиз столкнулись с трудностями после того, как лишились пасбищ, заявил местный житель Юсиф Алиев. "В нашем селе 400 жителей, живущих животноводством и выращиванием овощевых и плодовых растений. Компания MF вырубила лес, выкорчевала экскаватором, в котором пасся наш скот. Село на грани катастрофы из-за того, что нас лишили заработка. Требуем от государства прекратить беззаконие, провести расследование и наказать виновников", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Алиев выразил скепсис по поводу информации о намерении задержанного бизнесмена восстановить лес. "На восстановление леса нужны годы – 30-40 лет, чтобы саженцы выросли в крупные деревья. 8 миллионов манатов, которые Демирчи заплатил государству, не хватит на эту работу", – заявил он.

Другой местный житель Намик Закиров усомнился в утверждении компании Monte Ferro, что ее действия были законными. "В указе президента о создании в стране агропарков оговорено, что для агропарков нельзя использовать территории лесов. Только на пустых землях", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Учитель школы Рази Османов указал на равнодушие властей к вырубке леса. "Когда деревенский житель рубит дерево на своем участке его Минэкологии штрафует на 100 манатов (около 58 долларов). А тут весь лес под трактор пустили и ничего? Где власти?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" обратился за комментарием в компанию Monte Ferro, ее сотрудница процитировала заявление бизнесмена Айдына Демирчи, в котором он принес извинение за вырубку деревьев.

Пресс-служба Минэкологии Азербайджана оставила без ответа направленные ей "Кавказским узлом" письменные запросы на получение комментария.

Компания Monte Ferro не могла бы действовать настолько открыто, если бы не было указания свыше, заявил на условиях анонимности один из сотрудников Минэкологии Азербайджана, занимающий в министерстве ответственную должность. "Трудно представить, чтобы получающий в месяц 200-300 тысяч евро арендной платы за принадлежащие ему деловые центры в столице бизнесмен Демирчи займется рискованным сельским хозяйством и будет продавать орехи. Без указания "сверху" такое невозможно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В стране падает добыча нефти и газа, а увеличивать благосостояние жителей надо. Поэтому увеличиваются масштабы прибыльных сельскохозяйственных агропарков с задачей экспортировать продукты за рубеж и привозить в страну валюту, пояснил он.

"Бизнесменам говорят: мы позволили тебе зарабатывать большие деньги, теперь ты вложись в общенародное дело, финансируй создание агробизнеса, выслушивая обвинения в уничтожении лесов. Такова схема. Факт в том, что никто не может помешать ему выкорчевывать все зеленое в Гахском и Шекинском районах. Он на 50 гектарах пробурил 8 артезианских скважин для полива будущих ореховых рощ, распланировал посадки. Ни один местный житель с нашими скромными доходами на такое неспособен. Поэтому к созданию крупных сельхозпредприятий насильно приобщаются столичные ", – сказал сотрудник министерства.

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