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04:29, 7 декабря 2024

Уроженец Ингушетии заподозрен в реабилитации нацизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Против уроженца Ингушетии Магомеда Баркинхоева возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма за публикации в соцсети.

Поводом для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 354.1 УК РФ стали публикации, сделанные Баркинхоевым в соцсети "Одноклассники".

В одной публикации были картинки с Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером и надписью, которая, по данным силовиков, имеет признаки реабилитации нацизма. Она была опубликована Баркинхоевым в августе прошлого года. В сентябре того же года он опубликовал еще один пост похожего содержания, пишет 6 декабря "Ура.ру".

Была проведена экспертиза, которая установила, что текст публикаций содержит негативную информацию о деятельности СССР в годы второй мировой войны.

Часть 2 статьи 354.1 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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