Ибадоглу приглашен в Страсбург на вручение премии Сахарова

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Ученый и политик Губад Ибадоглу, которому запрещен выезд из Азербайджана, как финалист премии имени Сахарова получил от главы Европарламента приглашение в Страсбург на церемонию вручения. В Европе также предполагается провести медобследование Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", за особый вклад в защиту прав человека ученый и политик Губад Ибадоглу был номинирован Европарламентом на премию "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова. 17 октября он был включен в список из трех финалистов премии.

17 апреля следствие по делу Губада Ибадоглу было завершено, а 22 апреля суд перевел его из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана. В связи с ухудшением состояния Ибадоглу прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции. Но суд дважды отказался принять ходатайства с просьбой разрешить Ибадоглу выезд из Азербайджана для лечения.

Председатель Европарламента Роберта Метсола пригласила Губада Ибадоглу на церемонию вручения премии имени Андрея Сахарова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат ученого Галиб Байрамов. Он рассказал, что приглашение было передано сегодня Губаду Ибадоглу депутатом Европарламента Майклом Блоссом, совершившим визит в Баку для участия в климатической конференции COP29.

"Для меня большая честь сообщить, что вы вошли в число финалистов премии имени Сахарова "За свободу мысли". Премия, которая присуждается отдельным лицам и группам, отстаивающим права человека, в этом году была вручена Марии Корине Мачадо, лидеру Демократических сил Венесуэлы, и Эдмундо Гонсалесу Уррутии, избранному президенту страны", - говорится в послании Метсолы, фотокопию которого брат ученого опубликовал на своей странице в Facebook*.

Церемония состоится 18 декабря на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, отметила Метсола и добавила, что сотрудники Европарламента подготовят программу визита на 16-19 декабря. Кроме того, предполагается медицинское обследование и лечение Ибадоглу во время пребывания в Европе. "Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в Европейском парламенте", - говорится в обращении Метсолы к Ибадоглу.

Однако участие Ибадоглу на церемонии под вопросом, отметил его брат. "Несмотря на то, что следствие по делу Губада приостановлено, ему все еще запрещают покинуть страну. Из-за этого он лишен доступа к качественной медицине за рубежом и, в частности, к хирургической операции. У него аневризма аорты, и есть риск ее разрыва. Это сложная операция, и она может проводиться в ведущих клиниках мира", - сказал Байрамов.

Он выразил надежду, что власти все же не будут препятствовать участию Ибадоглу в церемонии награждения. "Губад - единственный представитель Азербайджана, который когда-либо входил в шорт-лист финалистов такой престижной награды, как премия имени Сахарова", - пояснил Байрамов.

По его мнению, номинирование Ибадоглу на эту премию и включение его в список финалистов является еще одним свидетельством международного признания заслуг Ибадоглу в развитии гражданского общества Азербайджана, исследовании экономики страны, а также необоснованного уголовного преследования.

Напомним, 16 ноября министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм, находившаяся в Баку для участия в конференции COP29, посетила Губада Ибадоглу. Встреча прошла в загородном доме Ибадоглу, который он покидает только в случае особой необходимости, поскольку находится под мерой пресечения – надзором полиции.

25 октября посол США после посещения Губада Ибадоглу призвал власти Азербайджана снять с ученого все ограничения. МИД Азербайджана расценил заявление посла как вмешательство во внутренние дела страны.

Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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