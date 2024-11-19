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20:43, 19 ноября 2024

Зарема Мусаева переведена в СИЗО Грозного

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото из Telegram-канала Команды против пыток (признана иноагентом) от 11.11.24, https://t.me/no_torture/3448

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемая по новому делу о нападении на силовика Зарема Мусаева переведена в следственный изолятор Грозного. Женщина передвигается на двух костылях, в больницу ее не возят.

Как писал "Кавказский узел", в отношении Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности колонии, совершенная в отношении сотрудника", сообщил адвокат Мусаевой Александр Савин. Она заподозрена в нападении на сотрудника колонии-поселения, который сопровождал ее в дневной стационар для лечения. Мусаева будет переведена в СИЗО Грозного для следственных действий по новому делу, сообщили правозащитники.

29 октября Зарему Мусаеву опрашивал следователь, приезжавший к ней в колонию-поселение в Аргуне. По словам Мусаевой, ее опрашивали из-за того, что она якобы напала на сотрудника ФСИН, который сопровождал ее в поездках в больницу. Мусаева сообщила, что не знает, о чем может идти речь, поскольку никакого нападения не совершала. Адвокату Мусаевой тогда не было известно о возбуждении уголовного дела.

Зарема Мусаева  переведена из колонии-поселения в Аргуне в следственный изолятор, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Команде против пыток* .

"Она в Грозном, в СИЗО-1. Жалоб на данный момент нет. Ничего не отмечала, что ей не нравилось бы", - отметил представитель КПП*.

Защита Мусаевой не связывает возбуждение нового дела против Мусаевой с новым ходатайством об УДО. "Состояние здоровья её прежнее. Использует инсулин, следит за показателями. Также передвигается при помощи двух костылей. В больницу давно не возят", - сообщили также в Команде против пыток*.

Зарема Мусаева находится под «особым вниманием» силовиков и возможно её провоцировали, чтобы использовать какой-то инцидент против неё, заявил адвокат Тимофей Широков, не связанный с делом Мусаевой.

"Искали предлог, возможно провоцировали. Теоретически не исключено, что она могла почувствовать себя плохо, и падая задеть конвоира. Вопрос другой, что если бы это произошло на самом деле, но не было бы интереса, то, конечно, не стали бы возбуждать уголовное дело. Могли бы обойтись дисциплинарным взысканием, в карцер посадить, а здесь сразу уголовное дело", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат предположил варианты инцидента. "Первый вариант, если предположить, что действительно так оно и было, то тут какая-то заинтересованность администрации эту ситуацию превратить в криминал. И вторая версия: там произошла какая-то потасовка. А что там на самом деле было - трудно сказать", - отметил Широков.

Напомним, 27 июня Шалинский горсуд во второй раз не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Заремы Мусаевой. Суд объяснил, что она не возместила ущерб по делу о мошенничестве и поставлена в колонии на профилактический учет. 12 ноября Верховный суд Чечни вернул в горсуд для нового рассмотрения ходатайство об УДО Мусаевой.

4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной в нападении на полицейского. Апелляционная инстанция снизила срок наказания до пяти лет и постановила перевести Мусаеву в колонию-поселение. Кассационный суд сократил еще на три месяца, до четырех лет и девяти месяцев, срок наказания Заремы Мусаевой. Защита настаивает на ее невиновности. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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