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11:41, 17 ноября 2024

Военнослужащий из Ингушетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ильяс Аушев из села Экажево убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 96 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 12 ноября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 95 бойцов из Ингушетии.

В селе Экажево прошли похороны военнослужащего Ильяса Аушева, погибшего в военной операции, сообщило 15 ноября в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"Семью погибшего бойца навестили представили органов власти: первый вице-премьер Магомед Евлоев, председатель народного собрания Магомет Тумгоев, врио руководителя администрации главы и правительства РИ Анзор Мархиев и другие. Выражая соболезнования близким Аушева, Магомед Евлоев передал от имени главы региона материальную помощь", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 96 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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