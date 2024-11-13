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06:38, 13 ноября 2024

Боец из Ингушетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В специальной военной операции на Украине убит уроженец станицы Нестеровской Адам Харсиев. С начала СВО официально признаны убитыми в ней не менее 95 бойцов из Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", 8 ноября стало известно о том, что в военной операции убиты Магомед Чемхильгов и Магомед Яндиев. Официально признана, таким образом, смерть как минимум 94 бойцов из Ингушетии в зоне специальной военной операции (СВО).

Правительство Ингушетии в своем телеграм-канале сообщило 12 ноября о похоронах военнослужащего, убитого в ходе специальной военной операции.

По данным властей, в станице Нестеровской Сунженского района прошли похороны 54-летнего местного жителя Адама Харсиева, убитого в зоне СВО. Подробности того, когда и при каких обстоятельствах он был убит, в сообщении не приводятся. Отмечается лишь, что на похоронах присутствовали первый вице-премьер Магомед Евлоев, Председатель Народного Собрания РИ Магомет Тумгоев, врио руководителя Администрации Главы и Правительства РИ Анзор Мархиев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 95 бойцов из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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