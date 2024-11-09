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06:47, 9 ноября 2024

Двое бойцов из Ингушетии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Чемхильгов и Магомед Яндиев убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 94 бойцов из Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", 26 октября стало известно, что на Украине убит Ислам Тимурзиев. Он стал по меньшей мере, 92-м бойцом из Ингушетии, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО убиты военнослужащие Магомед Чемхильгов и Магомед Яндиев, сообщило 8 ноября в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 94-х бойцов из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

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