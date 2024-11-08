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21:57, 8 ноября 2024

Экологи сочли заказной проверку свалки в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свалка в Тахтамукайском районе, владельцев которой оштрафовали на 500 миллионов рублей, ранее не была известна экологам и на нее не поступало жалоб от жителей. Экологи назвали штраф беспрецедентным, предположив, что проверка могла носить заказной характер.

Эколог Евгений Витишко считает беспрецедентным решение Росприродназдора в отношении адыгейской компании ООО «Техносервис» о возмещении нанесенного почве ущерба в размере 500 миллионов рублей.  "Для полигонов в Краснодарском крае и Адыгее это довольно большой штраф, ничего похожего я не припомню. Ущерб чаще всего не превышал 300 тысяч рублей, а тут речь про 500 миллионов рублей. При том, что про этот полигон я ранее не слышал, нам никто не писал о проблемах из-за этого полигона. Я много езжу по Краснодарскому краю и Адыгее и про этот полигон не слышал. Адыгея в этом плане довольно специфический район. Например, там был полыхающий полигон, но никто из жителей никогда не жаловался на это", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он полагает, что Росприроднадзор проверил полигон не по своей инициативе. "У них есть план проверок разных объектов. Они выезжают, проверяют, выносят решения. Но в это случае мне кажется, что кто-то попросил проверить этот полигон, и они специально выехали туда. Интересно, что, например, в Краснодарском крае около 300 свалок и по каждой из них можно примерно такие решения об ущербе принимать, но мы почему-то этого не видим", - отметил он.

"Кавказский узел" писал, что жители Краснодарского края не раз выступали против свалок, требуя их ликвидации. Так, на свалке около поселка Каменный в Тихорецком районе Краснодарского края возник пожар. Жители потребовали рекультивировать полигон. Данная свалка закрыта и требует рекультивации, но этот процесс осложнен, так как мусор просто свален в кучу на земле, сообщил эколог Евгений Витишко.

Витишко также добавил, что нужно много времени для возмещения ущерба почве. "Для возмещения ущерба почве свалка переносится на другое место, и там сажаются деревья гектарами. Таким образом в течение достаточно долгого времени можно компенсировать ущерб, нанесенный почве в результате деятельности полигона", - указал он.

Адыгейский эколог Валерий Бриних также ранее не слышал о проблемах, возникших из-за деятельности мусорного полигона в Тахтамукайском районе.

"В Тахтамукайском районе мы знаем только одну свалку у поселка Энем и все. Про этот полигон слышу впервые. Поскольку нет информации и жалоб от жителей не было, я полагаю, что проверка там проводилась по заказу, чтобы кого-то наказать. В таких ситуациях они работают очень тщательно», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, все полигоны сжигают мусор, чтобы освободить место и при желании наказать можно всех."В целом новость про сжигание строительного мусора это не что-то невероятное, везде такое происходит. Они это делают, чтобы освободить место для мусора. Тахтамукайский район рядом с Краснодаром, и я полагаю, что строительный мусор в основном вывозили оттуда. В Адыгее нет строительства таких масштабов и нет такого объёма строительного мусора, а в Краснодаре он есть", - предположил он.

Бриних отмечает, что для возмещения ущерба и восстановления грунта нужен не один год упорной работы.

"Если штраф составил 500 миллионов рублей, то вред приличный. Скорее всего там сжигались пластиковые отходы и не только, в общем в основном горючий строительный материал. Это означает загрязнение атмосферного воздуха, что наносит вред здоровью жителей, которые находятся и живут рядом с полигоном. Что касается ущерба почве, все достаточно просто. Даже без наличия вредных веществ ущерб почве наносится тем, что свалка распространяется на большой площади. Там идет закрытие грунта и это уже большой ущерб почве. Тем более, если там сжигался строительный мусор и возможно попадание вредных веществ на определенную глубину. Устранить ущерб организация может тем, что уберет мусор с полигона и вывезет весь зараженный грунт, заменив его здоровым грунтом. Нужна приличная сумма денег, чтобы все это осуществить. Кроме этого там однозначно нанесен ущерб почвенным беспозвоночным животным. Чтобы все это восстановить, нужно очень долго работать", - подчеркнул он.

Такие полигоны могут стать причиной загрязнения грунтовых вод, предупреждает эколог Андрей Фокин.

"У нас есть ответы Роспотребнадзора по полигонам, где также складируется мусор 4-го класса опасности, и там говорится, что нет никакой опасности здоровью жителей. И это при том, что там полигоны горят. Если жители Тахтамукайского района пользуются колодцами для питьевой воды и даже колодцами для полива, то вредные вещества могу попасть в воду. А это прямое воздействие на здоровье жителей. Как должен быть устроен полигон: там должна быть толстая бетонная подушка, гидроизолированная с обеих сторон, потом только можно складировать мусор, пересыпают грунтом. Но даже так никто не делают. Они просто выкапывают траншею для мусора и все. Часть вредоносных веществ таким образом уходит в почву, попадая в том числе в грунтовые воду, постепенно отравляя гектары территорий», - рассказал он «Кавказскому узлу».

По его мнению, нет гарантий, что штраф в размере 500 миллионов рублей послужит возмещению ущерба почве.

"Невозможно отследить, сколько денег реально пошло на возмещение ущерба почве. Если организация не окажется банкротом и выплатит штраф, то какая-то часть этой суммы может быть выделена на возмещение ущерба почве. Эта история показывает, что работа экоактивистов дает свои результаты. Полигоны не только штрафуют, но и приостанавливают деятельность некоторых. Получается, что есть какие-то подвижки в этом вопросе. Но надо понимать, что полностью возместить ущерб почве невозможно. Я полагаю, что этот полигон изначально все делал неправильно и теперь уже ничего не изменить. Спасет только полная рекультивация, то есть полностью тонны перегнившего мусора раскопать и положить заново с соблюдением всех норм безопасности. Но для этого требуется столько денег, сколько у них скорее всего нет», - указал он.

28 января в Армавире прошел митинг, в котором приняли участие жители ряда местных населенных пунктов, в том числе станицы Советская. Митингующие выступили против размещения мусорного полигона в районе хутора Зуево. Они заявили, что свалка угрожает здоровью местных жителей. 25 апреля жители станицы Советская подали заявку на проведение очередного митинга. 3 июня участники митинга сообщили, что чиновники игнорируют обращения жителей против размещения мусорного полигона.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года губернатор заявил, что мусорный полигон близ станицы закрыт. По словам чиновников, свалка в Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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